Pogba lại lỡ hẹn ngày ra mắt Monaco

Paul Pogba tiếp tục gặp vận rủi khi màn ra mắt trong màu áo AS Monaco bị hoãn thêm lần nữa.

Tiền vệ người Pháp dính chấn thương mắt cá chân trong buổi tập hôm 30/10, chỉ một ngày trước trận gặp Paris FC ở Ligue 1 cuối tuần này, theo Goal. Theo HLV Sebastien Pocognoli, chấn thương của Pogba không quá nghiêm trọng nhưng anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất hai tuần.

“Chúng tôi đang chờ kết quả kiểm tra cụ thể, nhưng hy vọng Pogba chỉ phải ngồi ngoài trong thời gian ngắn”, nhà cầm quân người Bỉ cho biết. “Tất cả đều thất vọng, song điều quan trọng nhất là cậu ấy trở lại trong trạng thái sung mãn”.

Pogba, 32 tuổi, đã hơn hai năm không thi đấu kể từ trận cuối cùng trong màu áo Juventus vào tháng 9/2023, trước khi nhận án cấm thi đấu vì doping. Sau khi án phạt được giảm xuống 18 tháng, anh ký hợp đồng hai năm với Monaco hồi tháng 6 vừa qua với mục tiêu làm lại sự nghiệp. Suốt ba tháng qua, cựu tiền vệ Manchester United miệt mài tập luyện hồi phục thể lực, nhưng hàng loạt chấn thương nhỏ liên tiếp khiến ngày tái xuất bị trì hoãn.

Monaco kỳ vọng Pogba có thể kịp trở lại trong trận gặp Rennes ngày 22/11, sau loạt trận quốc tế. Sự kiên nhẫn của đội bóng Công quốc phản ánh niềm tin rằng nhà vô địch World Cup 2018 vẫn còn giá trị lớn nếu lấy lại phong độ.

Trong thời gian Pogba vắng mặt, HLV Pocognoli sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi Mohamed Camara và Eliot Matazo ở khu trung tuyến, khi Monaco hướng tới mục tiêu duy trì mạch phong độ tích cực tại Ligue 1.