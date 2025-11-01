Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Pogba lại lỡ hẹn ngày ra mắt Monaco

  • Thứ bảy, 1/11/2025 05:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Paul Pogba tiếp tục gặp vận rủi khi màn ra mắt trong màu áo AS Monaco bị hoãn thêm lần nữa.

Paul Pogba tiếp tục gặp vận rủi khi màn ra mắt trong màu áo AS Monaco bị hoãn thêm lần nữa.

Tiền vệ người Pháp dính chấn thương mắt cá chân trong buổi tập hôm 30/10, chỉ một ngày trước trận gặp Paris FC ở Ligue 1 cuối tuần này, theo Goal. Theo HLV Sebastien Pocognoli, chấn thương của Pogba không quá nghiêm trọng nhưng anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất hai tuần.

“Chúng tôi đang chờ kết quả kiểm tra cụ thể, nhưng hy vọng Pogba chỉ phải ngồi ngoài trong thời gian ngắn”, nhà cầm quân người Bỉ cho biết. “Tất cả đều thất vọng, song điều quan trọng nhất là cậu ấy trở lại trong trạng thái sung mãn”.

Pogba, 32 tuổi, đã hơn hai năm không thi đấu kể từ trận cuối cùng trong màu áo Juventus vào tháng 9/2023, trước khi nhận án cấm thi đấu vì doping. Sau khi án phạt được giảm xuống 18 tháng, anh ký hợp đồng hai năm với Monaco hồi tháng 6 vừa qua với mục tiêu làm lại sự nghiệp. Suốt ba tháng qua, cựu tiền vệ Manchester United miệt mài tập luyện hồi phục thể lực, nhưng hàng loạt chấn thương nhỏ liên tiếp khiến ngày tái xuất bị trì hoãn.

Monaco kỳ vọng Pogba có thể kịp trở lại trong trận gặp Rennes ngày 22/11, sau loạt trận quốc tế. Sự kiên nhẫn của đội bóng Công quốc phản ánh niềm tin rằng nhà vô địch World Cup 2018 vẫn còn giá trị lớn nếu lấy lại phong độ.

Trong thời gian Pogba vắng mặt, HLV Pocognoli sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi Mohamed Camara và Eliot Matazo ở khu trung tuyến, khi Monaco hướng tới mục tiêu duy trì mạch phong độ tích cực tại Ligue 1.

Hà Trang

Pogba Paul Pogba Sebastien Pocognoli Paris FC Mohamed Camara Pogba Hôm 30/10

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Đọc tiếp

Cu hich voi Pogba hinh anh

Cú hích với Pogba

17:39 30/10/2025 17:39 30/10/2025

0

Sau gần hai năm vắng bóng, Paul Pogba chuẩn bị tái xuất sân cỏ khi AS Monaco đối đầu Paris FC thuộc vòng 11 Ligue 1 ngày 2/11.

Monaco vo ke hoach voi Pogba hinh anh

Monaco vỡ kế hoạch với Pogba

12:30 25/10/2025 12:30 25/10/2025

0

Kế hoạch sử dụng tiền vệ Paul Pogba của ban huấn luyện AS Monaco trong tháng này nhiều khả năng tiếp tục bị trì hoãn.

Huong di moi cua Pogba hinh anh

Hướng đi mới của Pogba

10:07 22/10/2025 10:07 22/10/2025

0

Paul Pogba chính thức ra mắt thương hiệu thời trang mang tên mình, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp ngoài sân cỏ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý