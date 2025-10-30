Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cú hích với Pogba

  Thứ năm, 30/10/2025 17:39 (GMT+7)
Sau gần hai năm vắng bóng, Paul Pogba chuẩn bị tái xuất sân cỏ khi AS Monaco đối đầu Paris FC thuộc vòng 11 Ligue 1 ngày 2/11.

Truyền thông Pháp đồng loạt xác nhận Pogba sẽ được ban huấn luyện Monaco điền tên vào danh sách thi đấu cuối tuần này. Đây là cột mốc được người hâm mộ bóng đá Pháp chờ đợi suốt nhiều tháng qua.

Gia nhập Monaco hồi hè theo dạng tự do sau án treo giò 18 tháng, Pogba từng bật khóc trong buổi ký hợp đồng, bởi đó là khoảnh khắc anh được trao cơ hội làm lại. Cầu thủ 32 tuổi thừa nhận vẫn nuôi giấc mơ khoác áo tuyển Pháp dự World Cup 2026 - điều tưởng như xa vời khi sự nghiệp rơi xuống vực sâu chỉ một năm trước.

Trước đợt FIFA Days tháng 10, có tin Pogba ra mắt trước Angers hôm 18/10, song vấn đề thể lực khiến kế hoạch bị hoãn. Dù chưa góp mặt trong 4 trận gần nhất, HLV Sebastien Pocognoli khẳng định tiền vệ người Pháp đang tiến rất gần ngày trở lại.

"Mọi thứ đang tiến triển tốt. Chúng tôi sẽ đánh giá Pogba của hiện tại, không phải Pogba của MU hay Juventus trước kia. Cậu ấy có kỹ thuật tuyệt vời, nhưng nhịp thi đấu mới là thước đo thực sự", HLV Sebastien Pocognoli khẳng định.

Theo tiết lộ từ CEO Thiago Scuro, Monaco xây dựng một chương trình phục hồi riêng biệt kéo dài 3 tháng cho Pogba nhằm giúp anh lấy lại nền tảng thể lực đủ để hòa nhập với lối chơi cường độ cao của đội.

Monaco hiện xếp thứ hai Ligue 1, chỉ kém PSG một điểm sau 10 vòng, và việc Pogba sẵn sàng thi đấu được xem là liều doping tinh thần cho tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch. Vấn đề còn lại là Pogba nào sẽ trở lại – ngôi sao từng chinh phục thế giới hay người đang chật vật tìm lại chính mình?

Monaco vỡ kế hoạch với Pogba

Kế hoạch sử dụng tiền vệ Paul Pogba của ban huấn luyện AS Monaco trong tháng này nhiều khả năng tiếp tục bị trì hoãn.

12:30 25/10/2025

Hướng đi mới của Pogba

Paul Pogba chính thức ra mắt thương hiệu thời trang mang tên mình, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp ngoài sân cỏ.

10:07 22/10/2025

Klopp: 'Ronaldo và Pogba là sai lầm của MU'

HLV Jurgen Klopp hé lộ lý do từ chối lời mời dẫn dắt MU năm 2013, đồng thời chỉ trích quyết định của "Quỷ đỏ" khi tái ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo và Paul Pogba.

09:11 21/10/2025

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Xuan Son va vo di du lich hinh anh

Xuân Son và vợ đi du lịch

14 phút trước 19:12 30/10/2025

0

Trong lúc đồng đội di chuyển vào Gia Lai chuẩn bị cho vòng 9 V.League, tiền đạo Nguyễn Xuân Son dành thời gian cùng vợ tận hưởng chuyến du lịch ở Ninh Bình.

Scholes bo nghe binh luan hinh anh

Scholes bỏ nghề bình luận

14 phút trước 19:11 30/10/2025

0

Huyền thoại MU Paul Scholes tuyên bố ngừng sự nghiệp bình luận bóng đá để dành trọn thời gian chăm sóc con trai Aiden mắc chứng tự kỷ nặng và cần được theo dõi 24/7.

Giggs va em trai hien tai hinh anh

Giggs và em trai hiện tại

15 phút trước 19:10 30/10/2025

0

14 năm sau vụ bê bối khiến cả nước Anh chấn động, Rhodri Giggs - em trai huyền thoại MU Ryan Giggs, sắp bước vào một cuộc hôn nhân mới.

