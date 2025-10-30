Cú hích với Pogba

Sau gần hai năm vắng bóng, Paul Pogba chuẩn bị tái xuất sân cỏ khi AS Monaco đối đầu Paris FC thuộc vòng 11 Ligue 1 ngày 2/11.

Truyền thông Pháp đồng loạt xác nhận Pogba sẽ được ban huấn luyện Monaco điền tên vào danh sách thi đấu cuối tuần này. Đây là cột mốc được người hâm mộ bóng đá Pháp chờ đợi suốt nhiều tháng qua.

Gia nhập Monaco hồi hè theo dạng tự do sau án treo giò 18 tháng, Pogba từng bật khóc trong buổi ký hợp đồng, bởi đó là khoảnh khắc anh được trao cơ hội làm lại. Cầu thủ 32 tuổi thừa nhận vẫn nuôi giấc mơ khoác áo tuyển Pháp dự World Cup 2026 - điều tưởng như xa vời khi sự nghiệp rơi xuống vực sâu chỉ một năm trước.

Trước đợt FIFA Days tháng 10, có tin Pogba ra mắt trước Angers hôm 18/10, song vấn đề thể lực khiến kế hoạch bị hoãn. Dù chưa góp mặt trong 4 trận gần nhất, HLV Sebastien Pocognoli khẳng định tiền vệ người Pháp đang tiến rất gần ngày trở lại.

"Mọi thứ đang tiến triển tốt. Chúng tôi sẽ đánh giá Pogba của hiện tại, không phải Pogba của MU hay Juventus trước kia. Cậu ấy có kỹ thuật tuyệt vời, nhưng nhịp thi đấu mới là thước đo thực sự", HLV Sebastien Pocognoli khẳng định.

Theo tiết lộ từ CEO Thiago Scuro, Monaco xây dựng một chương trình phục hồi riêng biệt kéo dài 3 tháng cho Pogba nhằm giúp anh lấy lại nền tảng thể lực đủ để hòa nhập với lối chơi cường độ cao của đội.

Monaco hiện xếp thứ hai Ligue 1, chỉ kém PSG một điểm sau 10 vòng, và việc Pogba sẵn sàng thi đấu được xem là liều doping tinh thần cho tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch. Vấn đề còn lại là Pogba nào sẽ trở lại – ngôi sao từng chinh phục thế giới hay người đang chật vật tìm lại chính mình?