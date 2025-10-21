Klopp: 'Ronaldo và Pogba là sai lầm của MU'

HLV Jurgen Klopp hé lộ lý do từ chối lời mời dẫn dắt MU năm 2013, đồng thời chỉ trích quyết định của "Quỷ đỏ" khi tái ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo và Paul Pogba.

Klopp khẳng định MU sai lầm với Ronaldo, Pogba.

Trên podcast The Diary of a CEO, Klopp chia sẻ: "Họ từng tiếp cận tôi, nhưng thời điểm đó không thích hợp. Tôi còn hợp đồng với Dortmund, và quan trọng hơn, dự án họ đưa ra không phải của tôi. Ý tưởng 'chúng ta sẽ lấy tất cả cầu thủ tốt nhất' khiến tôi không cảm thấy đây là con đường mình muốn đi". Ông nhấn mạnh rằng dự án thuần túy về bóng đá tại Liverpool năm 2016 mới là điều khiến ông hứng thú.

Klopp cũng thẳng thắn chỉ trích 2 thương vụ gây tranh cãi của MU thời hậu Sir Alex Ferguson: "Tái ký Pogba? Cậu ấy từng xuất sắc nhưng không hiệu quả khi trở lại. Ronaldo? Ai cũng biết cậu ấy giỏi nhất thế giới, nhưng đưa cậu ấy trở lại chưa bao giờ thực sự giúp CLB".

HLV người Đức cũng phân tích lý do MU gặp khó khăn suốt nhiều năm: "Ở MU, họ tìm cách giải quyết vấn đề ngay lập tức, mua cầu thủ liên tục, nhưng các đội khác cũng phát triển. Liverpool, Arsenal hay Man City đều xây dựng kế hoạch dài hơi. MU cứ bận rộn với chiến lược hỏa tốc nên tụt lại phía sau".

Sau khi chia tay Liverpool vào hè 2024, Klopp khép lại chặng đường gần 25 năm liên tục gắn bó với công tác huấn luyện. Ông nhanh chóng đảm nhiệm vai trò Giám đốc toàn cầu mảng bóng đá của tập đoàn Red Bull. Klopp giám sát hoạt động của nhiều CLB trong hệ thống, không còn trực tiếp chịu áp lực thành tích trên sân.