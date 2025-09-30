Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đại gia Saudi Arabia muốn bổ nhiệm Jurgen Klopp

CLB Al Ittihad đang gấp rút tìm HLV mới sau khi chia tay Laurent Blanc và được cho là muốn bổ nhiệm Jurgen Klopp.

Al Ittihad coi Klopp là mục tiêu hàng đầu.

Hôm 27/9, Al Ittihad quyết định sa thải Laurent Blanc sau thất bại 0-2 trước Al Nassr của Cristiano Ronaldo, khiến đội bóng với dàn sao Fabinho, N’Golo Kante và Karim Benzema sớm hụt hơi trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa này.

Theo truyền thông Saudi Arabia, ứng viên hàng đầu thay thế Blanc là HLV Jurgen Klopp. Ông từng đưa Liverpool vô địch Champions League và đăng quang Premier League sau 30 năm chờ đợi. Tuy nhiên, khả năng thương vụ thành hiện thực bị đặt dấu hỏi lớn khi xét đến những phát biểu trước đây của chiến lược gia người Đức.

Trong cuộc họp báo hồi tháng 9/2023, Klopp từng thẳng thắn cho rằng sự trỗi dậy của Saudi Pro League mang lại nhiều lo ngại hơn là cơ hội: "Chúng ta phải bảo vệ bóng đá, bảo vệ các giải đấu châu Âu. Sức hút từ những bản hợp đồng khổng lồ ở Saudi Arabia là điều không thể phủ nhận, nhưng khiến khoảng cách trở nên quá lớn. Điều đó là mối đe dọa thực sự".

Klopp nhấn mạnh UEFA cần có biện pháp giữ cho các giải đấu châu Âu ở vị thế hàng đầu thế giới, thay vì để dòng chảy cầu thủ sang Trung Đông làm suy yếu tính cạnh tranh. Ông thừa nhận sự bùng nổ chi tiêu ở Saudi Pro League khiến nhiều người sửng sốt, nhưng bản thân chưa từng theo dõi giải đấu này một cách nghiêm túc.

Với lập trường trên, theo Marca, khả năng Klopp đồng ý dẫn dắt Al Ittihad bị đánh giá là rất thấp, bất chấp đội bóng này coi ông là mục tiêu số một.

