Klopp nói 'không thể', Liverpool làm điều ngược lại

Từ đội bóng than thở "không thể cạnh tranh với Man City", Liverpool tạo nên cú sốc lịch sử khi chi 450 triệu bảng trong hè 2025 để khẳng định vị thế số một.

Klopp từng thừa nhận không thể cạnh tranh với Man City trên thị trường chuyển nhượng.

Tháng 10/2022, trước thềm đại chiến với Man City, HLV Jurgen Klopp từng thẳng thắn thừa nhận: "Không ai có thể cạnh tranh với Man City. Họ có thể mua bất cứ cầu thủ nào, ở bất cứ giá nào. Liverpool không thể hành động như vậy, đơn giản là không thể".

Ba năm sau, câu nói ấy không còn đúng với thực tế. Bởi mùa hè 2025, chính Liverpool mới là đội gây chấn động toàn châu Âu khi chi tới 450 triệu bảng để tăng cường lực lượng, một khoản đầu tư chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

Trung tâm của cú bùng nổ tài chính là thương vụ Alexander Isak, kỷ lục bóng đá Anh trị giá 125 triệu bảng. Bên cạnh đó, "The Kop" còn mang về hàng loạt tân binh như Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez và Giovanni Leoni.

Từ đội bóng vốn nổi tiếng thận trọng, Liverpool bỗng trở thành ông vua trên thị trường chuyển nhượng, vượt cả Chelsea trong năm 2023 về tổng chi ở phiên chợ hè (434,5 triệu bảng).

Điều gì giúp Liverpool dám vung tiền như vậy? Câu trả lời nằm ở bức tranh tài chính sáng sủa. Mùa 2024/25, họ vô địch Premier League, tiến xa ở Champions League, mang về gần 90 triệu bảng tiền thưởng và doanh thu ngày thi đấu. Tổng doanh thu dự kiến vượt 700 triệu bảng, con số kỷ lục trong lịch sử CLB.

Ngoài ra, "The Kop" cũng khéo léo đẩy đi Luis Diaz, Darwin Nunez và Jarell Quansah để thu về khoảng 260 triệu bảng.

Isak trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.

Theo Sky Sports, giai đoạn 2021-2024, Liverpool còn 153 triệu bảng dư địa so với mức lỗ cho phép tính theo luật lợi nhuận & bền vững (PSR). Bước sang chu kỳ mới 2025-2026, họ thậm chí có thể lỗ hơn 200 triệu bảng mà không vi phạm. Nói cách khác, Liverpool tích lũy đủ tiềm lực để mua sắm thoải mái.

Trong nhiều năm, Liverpool thường bị chỉ trích vì bỏ lỡ các mục tiêu lớn. Thậm chí CLB thành phố cảng chỉ mang về Federico Chiesa với giá 10 triệu bảng trong hè 2024. Nhưng chính sự kiên nhẫn đó giúp Liverpool giữ vững cán cân tài chính và rồi bùng nổ đúng lúc để tạo nên mùa hè lịch sử.

Tuy nhiên, đây không chỉ là lời khẳng định tham vọng mà còn là canh bạc khổng lồ. Để duy trì dòng tiền, Liverpool phải luôn nằm trong nhóm tinh hoa Champions League, đồng thời tiếp tục thống trị Premier League. Nếu thành công, họ sẽ đặt nền móng cho một triều đại mới. Trường hợp thất bại, áp lực tài chính có thể trở thành gánh nặng.

Từ câu nói "không thể cạnh tranh với Man City" của Klopp đến cơn sốt 450 triệu bảng, Liverpool chứng minh họ không còn e dè. Anfield đang mở ra một chương mới, nơi tham vọng, tiền bạc và áp lực hòa trộn. Và chỉ thời gian mới trả lời được liệu đây là khởi đầu cho một giai đoạn thống trị hay là canh bạc của "The Kop".

Mùa hè 2025 có thể đi vào lịch sử như thời khắc Liverpool chuyển mình để bước lên đỉnh cao mới.