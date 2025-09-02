Liverpool chọn cách ‘điên rồ’ để bảo vệ ngôi vương

Liverpool vừa viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá Anh.

Không chỉ vì chức vô địch Premier League thứ 20 mùa trước - chiến tích đưa họ ngang hàng với Manchester United trên bảng vàng - mà còn vì cú bạo chi 565 triệu USD trong mùa hè 2025, con số chưa từng thấy trong suốt hơn một thế kỷ tồn tại. Đội bóng của Fenway Sports Group vốn mang tiếng “thắt lưng buộc bụng” bỗng hóa thành kẻ vung tiền không tiếc tay.

Và điều đáng nói, Liverpool chọn làm điều ấy ngay sau khi thống trị giải đấu, chứ không phải trong thế bám đuổi.

Isak và Wirtz - bộ đôi biểu tượng cho cuộc cách mạng

Alexander Isak từ Newcastle với giá 125 triệu bảng ( 169 triệu USD ) là thương vụ gây chấn động nhất. Đây không chỉ là kỷ lục chuyển nhượng của Liverpool mà còn là kỷ lục của cả Premier League. Thông điệp rõ ràng: sau khi đã có Darwin Núñez thất bại và Diogo Jota ra đi mãi mãi bởi bi kịch tai nạn, CLB thành phố cảng nước Anh cần một số 9 có thể vừa bùng nổ, vừa ổn định.

Florian Wirtz, 116 triệu bảng ( 154 triệu USD ), cũng mang ý nghĩa biểu tượng. Anh là nhạc trưởng sáng tạo hàng đầu Bundesliga, được xem như cầu thủ Đức tài năng nhất thế hệ sau Kai Havertz. Sự kết hợp giữa Isak và Wirtz mở ra một Liverpool mới: vừa sắc bén trong vòng cấm, vừa giàu trí tưởng tượng ở khu trung tuyến.

Bên cạnh đó, Hugo Ekitike ( 111 triệu USD ) và Milos Kerkez ( 55 triệu USD ) cho thấy chiến lược trẻ hóa, đồng thời củng cố chiều sâu đội hình. Ekitike ghi bàn liên tiếp trong ba trận đầu tiên, khẳng định rằng anh không đến chỉ để làm phương án B.

Kể từ năm 2010, khi Fenway Sports Group tiếp quản Liverpool, người hâm mộ thường phàn nàn về sự dè sẻn. Ngoại trừ mùa hè 2018 (với Alisson, Keita, Fabinho, Shaqiri), Liverpool hiếm khi dẫn đầu Ngoại hạng Anh về mức chi. Ngay cả khi Jurgen Klopp kêu gọi tăng cường lực lượng, FSG vẫn đặt ưu tiên tài chính lên hàng đầu.

Wirtz là một trong những "bom tấn" của Liverpool trong hè 2025.

Nhưng hè 2025, FSG xoay trục hoàn toàn. Một phần vì mùa trước họ chỉ tiêu 49 triệu USD - con số quá nhỏ so với tầm vóc của nhà vô địch. Một phần vì ngân sách được bổ sung mạnh mẽ nhờ doanh thu bán cầu thủ: Luis Diaz sang Bayern 82 triệu USD , Darwin Núñez sang Al-Hilal 62 triệu USD . Tổng cộng, Liverpool thu về 256 triệu USD - kỷ lục bán ra chỉ sau mùa hè 2017.

Bi kịch cái chết của Diogo Jota cũng đóng vai trò quan trọng. Sự ra đi đột ngột ấy để lại khoảng trống lớn, buộc FSG không còn cách nào khác ngoài việc mở hầu bao tìm người thay thế.

Khi nhà vô địch vẫn lao vào thị trường

Trong lịch sử Premier League, hiếm có đội vô địch nào ngay mùa sau lại vung tiền lớn đến vậy. Manchester United từng làm điều đó năm 2007, Man City năm 2019. Nhưng chưa ai chạm ngưỡng nửa tỷ USD như Liverpool.

Về lý thuyết, Liverpool hoàn toàn có thể “ngủ yên trên chiến thắng”, với một khung đội hình chứng minh được sức mạnh áp đảo. Nhưng thực tế, họ lại chọn con đường rủi ro hơn: tái cấu trúc đội hình ngay đỉnh cao.

Đây là triết lý của “người khổng lồ thông minh”: không chờ đến khi sa sút mới vá víu, mà chủ động làm mới ngay khi đang ở đỉnh. Nếu thành công, Liverpool sẽ duy trì quyền lực nhiều năm. Nếu thất bại, 565 triệu USD có thể trở thành gánh nặng lịch sử.

Arsenal chi ròng 332 triệu USD - cao nhất Premier League, nhiều hơn cả Liverpool. Nhưng khác biệt ở chỗ: Arsenal buộc phải làm thế vì liên tục hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Chelsea chi 383 triệu USD nhưng gần như hòa vốn nhờ bán cầu thủ.

Isak sắp cập bến Liverpool.

Liverpool thì khác: họ không chạy theo ai cả. Họ đang ở vị thế kẻ săn mồi chứ không phải kẻ chạy trốn. Và chính sự chủ động ấy khiến thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 trở thành một bước ngoặt mang tính chiến lược.

Ben Latty - giám đốc thương mại của Liverpool - từng nói: “Thành công thương mại thúc đẩy thành công thể thao, và ngược lại”. Mùa 2023/24, Liverpool đạt doanh thu 773 triệu USD , trong đó hai phần ba đến từ nguồn tự chủ: vé, bản quyền hình ảnh, thương mại. Vô địch Premier League đem lại thêm 236 triệu USD từ tiền thưởng và bản quyền.

Chi tiêu lớn vì thế không phải mạo hiểm mù quáng, mà dựa trên nền tảng tài chính vững chắc. Liverpool tin rằng, mỗi bàn thắng của Isak hay Wirtz sẽ được quy đổi thành hợp đồng tài trợ, vé sân Anfield và áo đấu bán ra toàn cầu.

Trong kỷ nguyên Man City bị treo lơ lửng bởi 115 cáo buộc, Manchester United tái cấu trúc cùng Ruben Amorim, Real Madrid có Mbappe, Barcelona loay hoay dưới tay Hansi Flick, thì Liverpool không giấu giếm tham vọng trở thành “siêu cường số một” của bóng đá châu Âu.

565 triệu USD không chỉ là những con số trên giấy. Nó là lời tuyên bố: Liverpool không thỏa mãn với việc san bằng kỷ lục 20 chức vô địch với MU. Họ muốn vượt lên, muốn khẳng định vị thế độc tôn - cả ở Anh lẫn trời Âu.

Đội hình Liverpool hiện rất mạnh.

Cú chơi lớn mùa hè 2025 của Liverpool là sự pha trộn giữa bi kịch (cái chết của Jota), tham vọng (duy trì ngôi vương), và chiến lược tài chính khôn ngoan. Đây là một canh bạc nghìn tỷ, nhưng cũng có thể trở thành cú nhảy vọt đưa Liverpool bước sang kỷ nguyên thống trị mới.

Nếu Isak nổ súng đều đặn, Wirtz thăng hoa, Ekitike trưởng thành, thì 565 triệu USD sẽ được nhớ đến như khoản đầu tư lịch sử. Nhưng nếu mọi thứ trật bánh, Liverpool sẽ đối diện với cơn bão chỉ trích không kém Chelsea thời Todd Boehly.

Ở Anfield lúc này, niềm tin và lo âu đang song hành. Nhưng trên hết, bóng đá Anh sắp chứng kiến một Liverpool chưa từng có: mạnh mẽ, liều lĩnh, và quyết tâm viết tiếp lịch sử bằng cả vàng son lẫn tiền bạc.