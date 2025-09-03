Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thái độ của Guehi khi thương vụ sang Liverpool đổ bể

  • Thứ tư, 3/9/2025 07:28 (GMT+7)
Marc Guehi từ chối mọi đề nghị gia hạn hợp đồng từ Crystal Palace sau khi thương vụ chuyển nhượng sang Liverpool đổ bể vào phút chót.

Guehi chối gia hạn, song vẫn cống hiến trước ngày rời Palace theo dạng tự do.

Chủ tịch Steve Parish từng khẳng định phải giải quyết dứt điểm tương lai của Guehi trong mùa hè này - hoặc bán, hoặc ký mới. Tuy nhiên, trung vệ 25 tuổi chỉ còn 1 năm hợp đồng. Anh chốt ý định chia tay CLB và không cài thêm bất kỳ điều khoản nào.

Liverpool từng đạt thỏa thuận 35 triệu bảng với Palace, Guehi thậm chí hoàn tất kiểm tra y tế và còn chuẩn bị cả video chia tay CLB. Nhưng sau cuộc tranh luận căng thẳng giữa HLV Oliver Glasner và lãnh đạo đội bóng, thương vụ bị hủy vào giờ chót do không tìm được người thay thế.

Theo The Athletic, điều đáng ghi nhận là Guehi chưa bao giờ tỏ thái độ chống đối hay từ chối ra sân, và được đánh giá vẫn sẽ tiếp tục cống hiến trọn vẹn cho Palace ở mùa giải cuối cùng, trước khi ra đi dưới dạng tự do.

Dù lỡ hẹn với Anfield, Guehi chắc chắn sẽ trở thành cái tên được săn đón khi ra đi tự do. Liverpool dự kiến trở lại bàn đàm phán, trong khi Arsenal, Real Madrid và Barcelona cũng được cho là để mắt tới cựu cầu thủ Chelsea.

Trong khi giữ chân được thủ lĩnh hàng thủ, Palace lại bị bão chấn thương tàn phá. Adam Wharton rút khỏi tuyển Anh, dự kiến nghỉ tới 2 tháng vì tái phát chấn thương háng. Ismaila Sarr nghỉ khoảng 1 tháng do rách cơ gân kheo. Yeremy Pino, tân binh người Tây Ban Nha, cũng phải rút lui khỏi tuyển quốc gia vì đau mắt cá.

Minh Nghi

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

