Liverpool sắp có trung vệ 40 triệu bảng

Chủ tịch Crystal Palace, Steve Parish, xác nhận rằng đội bóng đang xem xét việc bán đội trưởng Marc Guehi trong mùa hè này để tránh mất trắng vào năm sau.

Liverpool có lợi thế chiêu mộ Guehi.

Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, Palace từ chối một số lời đề nghị 65 triệu bảng cho Guehi từ Newcastle. Palace từng hy vọng rằng trung vệ tuyển Anh sẽ ký hợp đồng mới tại Selhurst Park. Tuy nhiên, Guehi đã bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng, nhưng đôi bên chưa đạt thỏa thuận gia hạn.

BBC cho biết Guehi có thể đồng ý ở lại với Crystal Palace đến năm 2026, thời điểm anh sẽ rời đi theo dạng tự do. Viễn cảnh này khiến Chủ tịch Parish lo lắng. Ông thừa nhận đội bóng sẽ ưu tiên bán Guehi trong mùa hè này.

"Chúng tôi sẽ phải làm vậy, đó là điều tất nhiên", ông Parish chia sẻ. "Để một cầu thủ có trình độ như vậy ra đi mà không thu được gì, đó thực sự là một vấn đề đối với chúng tôi".

Liverpool vẫn rất quan tâm đến Guehi, nhưng đội sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định chi tiền cho cầu thủ sẽ hết hợp đồng vào mùa hè 2026. Palace được cho là muốn thu về khoảng 40 triệu bảng cho Guehi, trong khi Liverpool lại muốn trả ít hơn con số đó.

Mặc dù đã chi khoảng 270 triệu bảng trong mùa hè này, Liverpool cũng đã thu hồi khoảng 170 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Tình hình hiện tại cho thấy việc Liverpool sở hữu Guehi chỉ còn là vấn đề thời gian. Bản thân trung vệ này cũng sẵn sàng gia nhập Liverpool để tăng cơ hội cạnh tranh các danh hiệu.

