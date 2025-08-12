Gerrard: 'Owen tuổi teen còn hay hơn Yamal và Mbappe'

Huyền thoại Liverpool, Steven Gerrard mới đây gây chú ý khi so sánh những tài năng trẻ xuất sắc nhất làng bóng đá.

Lamine Yamal được đánh giá là ứng viên nặng ký cho Quả bóng vàng.

Theo ông, Michael Owen ở tuổi thiếu niên còn vượt trội hơn cả Lamine Yamal lẫn Kylian Mbappe. “Tôi từng thi đấu cùng cậu ấy. Owen là một cầu thủ trẻ phi thường, theo tôi là xuất sắc nhất trong độ tuổi ấy. Còn Yamal và Mbappe, họ cũng là những tài năng đáng kinh ngạc”, Gerrard chia sẻ.

Cựu đội trưởng Liverpool nhấn mạnh vào thành tích để bảo vệ quan điểm: “Hai người kia đang cạnh tranh Quả bóng Vàng, còn Owen thì đã có một. Chúng ta nên tôn trọng thực tế rằng Michael từng được vinh danh là cầu thủ hay nhất thế giới”.

Owen và Gerrard là đồng đội trong sáu mùa giải, cùng góp phần tạo nên thời kỳ rực rỡ của Liverpool đầu thế kỷ 21. Ra mắt ở tuổi 17, Owen ghi 40 bàn sau 79 trận trước khi bước sang tuổi 20, đồng thời giành cú ăn ba lịch sử năm 2001 (Cúp Liên đoàn, FA Cup và UEFA Cup) - thành tích giúp anh đoạt Quả bóng Vàng ngay trong năm đó.

Trong khi đó, Lamine Yamal, ngôi sao Barcelona, đã có 14 bàn và 22 kiến tạo sau 73 trận La Liga kể từ khi ra mắt ở tuổi 15, trở thành trụ cột của đội mùa trước. Mbappe cũng từng khiến thế giới ngưỡng mộ khi tỏa sáng ở tuổi 18 cùng Monaco, trước khi bùng nổ tại World Cup 2018 với 4 bàn thắng, góp công lớn giúp tuyển Pháp vô địch.