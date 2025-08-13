Liverpool chốt sổ thêm 2 tân binh

Liverpool gấp rút bổ sung hàng thủ trước khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại, với hai mục tiêu Marc Guehi (Crystal Palace) và Giovanni Leoni (Parma).

Guehi, Leoni đều đồng ý gia nhập Liverpool.

Theo The Athletic, Crystal Palace sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị cho Guehi khi hợp đồng của trung vệ này chỉ còn 1 năm. Cùng lúc đó, Liverpool đánh giá Leoni là "trung vệ trẻ hay nhất châu Âu hiện nay" và muốn đưa cả hai về Anfield, không xem họ là phương án thay thế nhau.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Liverpool đạt thỏa thuận cá nhân với Guehi, và đang đàm phán mức phí khoảng 35 triệu bảng. Với Leoni, con số tương tự được cho là đủ để thuyết phục Parma. Leoni cũng đã gật đầu với "The Kop".

Ở thời điểm hiện tại, HLV Arne Slot chỉ có cặp trung vệ chính Van Dijk - Konate, còn Joe Gomez làm phương án dự phòng sau khi Jarell Quansah sang Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, Gomez đang chấn thương, buộc đội chủ sân Anfield phải tăng cường nhân sự.

Mặc dù chi khoảng 270 triệu bảng trong mùa hè này, Liverpool cũng thu hồi khoảng 170 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Tình hình hiện tại cho thấy việc Liverpool sở hữu Guehi lẫn Leoni chỉ còn là vấn đề thời gian.

"The Kop" hướng tới một mùa giải khắc nghiệt với lịch thi đấu dày đặc ở Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup và Carabao Cup, do đó nhu cầu bổ sung một trung vệ chất lượng là điều cấp thiết.