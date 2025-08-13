Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Liverpool chốt sổ thêm 2 tân binh

  • Thứ tư, 13/8/2025 06:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liverpool gấp rút bổ sung hàng thủ trước khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại, với hai mục tiêu Marc Guehi (Crystal Palace) và Giovanni Leoni (Parma).

Guehi, Leoni đều đồng ý gia nhập Liverpool.

Theo The Athletic, Crystal Palace sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị cho Guehi khi hợp đồng của trung vệ này chỉ còn 1 năm. Cùng lúc đó, Liverpool đánh giá Leoni là "trung vệ trẻ hay nhất châu Âu hiện nay" và muốn đưa cả hai về Anfield, không xem họ là phương án thay thế nhau.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Liverpool đạt thỏa thuận cá nhân với Guehi, và đang đàm phán mức phí khoảng 35 triệu bảng. Với Leoni, con số tương tự được cho là đủ để thuyết phục Parma. Leoni cũng đã gật đầu với "The Kop".

Ở thời điểm hiện tại, HLV Arne Slot chỉ có cặp trung vệ chính Van Dijk - Konate, còn Joe Gomez làm phương án dự phòng sau khi Jarell Quansah sang Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, Gomez đang chấn thương, buộc đội chủ sân Anfield phải tăng cường nhân sự.

Mặc dù chi khoảng 270 triệu bảng trong mùa hè này, Liverpool cũng thu hồi khoảng 170 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Tình hình hiện tại cho thấy việc Liverpool sở hữu Guehi lẫn Leoni chỉ còn là vấn đề thời gian.

"The Kop" hướng tới một mùa giải khắc nghiệt với lịch thi đấu dày đặc ở Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup và Carabao Cup, do đó nhu cầu bổ sung một trung vệ chất lượng là điều cấp thiết.

Dấu chấm hết cho trọng tài Premier League xúc phạm Klopp

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) vừa ra án phạt treo giò 8 tuần và buộc tham gia khóa đào tạo đối với cựu trọng tài Premier League David Coote, sau khi ông bị phát hiện dùng lời lẽ xúc phạm cựu HLV Liverpool, Jürgen Klopp.

11 giờ trước

Diogo Jota - khoảnh khắc để đời trước khi định mệnh ập đến

Liverpool ra mắt phim tài liệu với cảnh chưa từng công bố, hé lộ lời “điềm báo” định mệnh của cố cầu thủ Diogo Jota.

13 giờ trước

Liverpool sắp có trung vệ 40 triệu bảng

Chủ tịch Crystal Palace, Steve Parish, xác nhận rằng đội bóng đang xem xét việc bán đội trưởng Marc Guehi trong mùa hè này để tránh mất trắng vào năm sau.

25:1483 hôm qua

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Liverpool đón 2 tân binh Liverpool FC Ngoại hạng Anh Crystal Palace Liverpool Marc Guehi Giovanni Leoni

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

Doan ket buon cua Donnarumma hinh anh

Đoạn kết buồn của Donnarumma

52 phút trước 07:00 13/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Việc Donnarumma bị buộc rời đi ngay sau khi giúp PSG đạt cú ăn bốn lịch sử mùa trước (Ligue 1, Coupe de France, Champions League, Trophée des Champions), là một bất ngờ lớn và mang lại nhiều tiếc nuối.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý