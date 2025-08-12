Dấu chấm hết cho trọng tài Premier League xúc phạm Klopp

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) vừa ra án phạt treo giò 8 tuần và buộc tham gia khóa đào tạo đối với cựu trọng tài Premier League David Coote, sau khi ông bị phát hiện dùng lời lẽ xúc phạm cựu HLV Liverpool, Jürgen Klopp.

Vụ việc bắt nguồn từ một đoạn video quay hồi tháng 7/2020 nhưng chỉ được lan truyền trên mạng xã hội vào tháng 11 năm ngoái. Trong đó, Coote phàn nàn về việc làm trọng tài thứ tư ở một trận đấu của Liverpool, gọi Klopp là “tên Đức khốn kiếp” và “ngạo mạn chết tiệt”. Lời lẽ này bị FA xếp vào dạng “vi phạm nghiêm trọng” vì liên quan đến quốc tịch.

Ngay sau khi video bị phanh phui, Công ty điều hành trọng tài các giải chuyên nghiệp Anh (PGMOL) đã sa thải Coote vào tháng 12/2024, gọi vị trí của ông là “không thể tiếp tục”.

Không chỉ dừng ở đó, tháng 2 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) còn cấm Coote tham gia các hoạt động bóng đá đến tháng 6/2026, sau khi xuất hiện thêm một đoạn video khác cho thấy ông hít chất bột trắng qua tờ tiền trong thời gian làm nhiệm vụ tại EURO 2024 ở Đức.

Trong phiên điều trần, Coote thừa nhận phát ngôn về Klopp là “thô lỗ, không phù hợp và không xứng đáng với vai trò” của mình, đồng thời khẳng định chúng không phản ánh quan điểm thật sự của ông - người mà ông “luôn dành sự tôn trọng sâu sắc”. Ông cho biết lý do không dự buổi xét xử là vì tình trạng tinh thần bất ổn, chứ không phải né tránh.

Tháng 1 năm nay, Coote công khai mình là người đồng tính, chia sẻ với The Sun rằng việc che giấu xu hướng tính dục suốt nhiều năm góp phần dẫn tới cả hành vi xúc phạm Klopp lẫn việc sử dụng ma túy. “Tôi đã mất sự nghiệp, mất toàn bộ thu nhập. Sự chú ý của truyền thông chỉ khiến cảm giác nhục nhã và tuyệt vọng gia tăng. Giờ tôi đang cố gắng dựng lại cuộc sống từ gần như con số không”, Coote nói.

Với án phạt mới nhất từ FA, sự nghiệp bóng đá của David Coote gần như khép lại, kết thúc một chương đầy tai tiếng sau nhiều bê bối cá nhân.