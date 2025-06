Trọng tài David Coote làm shipper mưu sinh

Coote đang sinh sống tại Newark, hạt Nottinghamshire, và hiện làm việc cho công ty chuyển phát Evri có trụ sở gần nơi ở.

Một cặp vợ chồng ngỡ ngàng khi thấy Coote xuất hiện trên chuông cửa gắn camera, giao bưu kiện tận nhà. Ông chia sẻ: “Tôi chỉ đang cố gắng sống lương thiện. Tôi muốn tiếp tục cuộc sống, tìm lại cảm giác trách nhiệm và ý nghĩa. Công việc này giúp tôi bận rộn, nhưng không phải là hướng đi dài lâu".

Một người dân ở nơi Coote đến giao hàng chia sẻ: "Chồng tôi là fan Liverpool nên không thể chấp nhận những gì ông ta từng nói. Khi thấy Coote giao bưu kiện, anh ấy nhận ra ngay. Tôi cũng sốc. Nhưng phải nói thẳng, ông ấy tự đẩy mình vào hoàn cảnh này".

Tháng 11 năm ngoái, The Sun phanh phui đoạn video Coote gọi HLV Jurgen Klopp là "gã Đức khốn kiếp". Không lâu sau, một clip khác cho thấy ông sử dụng cocaine tại EURO 2024. Cả hai vụ việc khiến sự nghiệp trọng tài của Coote bị hủy hoại.

Coote bị Tổ chức trọng tài Anh PGMOL sa thải vào tháng 12 năm ngoái và hiện bị UEFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá cho đến tháng 6 năm sau.

Chia sẻ về quá khứ, Coote thừa nhận: "Việc dùng ma túy chỉ là bộc phát, nhưng tôi cảm thấy thật xấu hổ khi phải thú nhận điều đó".

Dù vậy, Coote đang nỗ lực làm lại từ đầu. Tháng trước, Coote tham gia giải marathon để quyên tiền cho người chú Mick mắc bệnh xơ cứng teo cơ. "Giờ tôi ưu tiên dành thời gian cho gia đình và bạn bè, những điều thực sự quan trọng", ông nói.

Một người bạn thân của Coote tiết lộ: "David là người tốt, chỉ là mắc sai lầm ngu ngốc và anh ấy hiểu rõ điều đó. Biết đâu một ngày nào đó anh ấy sẽ quay lại với bóng đá, vốn vẫn rất cần những người am hiểu như anh ấy. Nhưng trước mắt, anh ấy vẫn phải kiếm sống".

