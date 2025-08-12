Diogo Jota - khoảnh khắc để đời trước khi định mệnh ập đến

Liverpool ra mắt phim tài liệu với cảnh chưa từng công bố, hé lộ lời “điềm báo” định mệnh của cố cầu thủ Diogo Jota.

Jota đã ghi bàn trong quan trọng nhất sự nghiệp vào tháng 4

Liverpool vừa phát hành bộ phim tài liệu “Champions 24-25: The Inside Story” – tái hiện hành trình lên ngôi Premier League mùa giải 2024/25. Nhưng điểm khiến bộ phim trở nên đặc biệt và ám ảnh hơn bao giờ hết chính là việc nó được dành tặng riêng cho Diogo Jota, cố cầu thủ người Bồ Đào Nha, với những thước phim và lời chia sẻ chưa từng công bố trước đây.

Trong tác phẩm này, cuộc phỏng vấn cuối cùng của Jota với CLB vùng Merseyside được lồng ghép cùng hình ảnh và lời kể của các đồng đội như Virgil van Dijk và Alexis Mac Allister. Đây là những hình ảnh được ghi lại chỉ ít ngày trước khi anh qua đời trong vụ tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha vào tháng 7, khi đang trên đường trở lại Vương quốc Anh cùng em trai.

Jota tâm sự về ý nghĩa của mùa giải mà anh phải chiến đấu với những chấn thương dai dẳng, nhưng vẫn kịp tạo ra khoảnh khắc định mệnh: bàn thắng ấn định chiến thắng trước Everton vào tháng 4. Pha lập công ấy không chỉ giúp Liverpool tiến gần hơn tới chức vô địch, mà còn trở thành bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

“Đó là một mùa giải rất khó khăn, nhưng tôi luôn chiến đấu. Hôm ấy, tôi đã giúp đội bóng và cảm thấy tự hào. Thật khó diễn tả… Đó là lý do bạn dành cả cuộc đời và mọi nỗ lực cho những khoảnh khắc như thế - khoảnh khắc định đoạt một trận đấu quan trọng. Là tiền đạo, không gì tuyệt vời hơn là ghi bàn. Tất cả đều xứng đáng khi bạn tiếp tục tìm kiếm những khoảnh khắc ấy”, Jota chia sẻ, với ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào.

Jota ra đi khi tuổi đời còn trẻ.

Kết thúc mùa giải, Jota lần đầu nâng cao chiếc cúp Premier League - danh hiệu mà anh từng nghĩ là điều “không dám mơ” khi còn bé. Sau Cúp Liên đoàn và FA Cup cùng Liverpool, đây là đỉnh cao trong sự nghiệp của cựu tiền đạo Wolves. “Ngày nhỏ, tôi chỉ mong được chơi ở Premier League, chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ vô địch. Và rồi chúng tôi đã làm được”, anh nói.

Ở đoạn kết đầy cảm xúc, Jota hồi tưởng về những lễ ăn mừng, với giọng trầm xuống: “Những bức ảnh ấy sẽ còn được chiếu mãi mãi. Đó là thành tựu phi thường đối với một chàng trai nhỏ bé đến từ Gondomar - nơi tôi đã nuôi dưỡng giấc mơ này. Đây là khoảnh khắc tôi sẽ mãi trân trọng, bởi nó quá đặc biệt.”

Bộ phim không chỉ ghi lại hành trình chinh phục đỉnh cao của Liverpool, mà còn khắc sâu hình ảnh một Diogo Jota bền bỉ, kiên cường và cháy hết mình cho màu áo đỏ. Với người hâm mộ, đó không đơn thuần là một tác phẩm thể thao - mà còn là lời tiễn biệt đầy xúc động dành cho một chiến binh đã ra đi khi vẫn ở đỉnh cao của sự nghiệp.