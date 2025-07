Liverpool dựng tượng tri ân Diogo Jota

Điểm nhấn là việc CLB sẽ xây dựng một bức tượng vĩnh viễn ngay tại Anfield - biểu tượng tri ân dành cho cầu thủ mang áo số 20.

Mùa giải 2025/26, các cầu thủ Liverpool sẽ mang biểu tượng “Forever 20” trên áo đấu và áo khoác sân vận động. Trước trận mở màn Premier League gặp Bournemouth vào ngày 15/8, Anfield sẽ có một phút mặc niệm và màn mosaic - hình ảnh lớn do người hâm mộ tạo ra trên khán đài.

Kể từ sau thảm kịch, hàng nghìn bó hoa, khăn quàng, băng rôn và những vật phẩm tưởng niệm phủ kín khu vực quanh Anfield. CLB cho biết toàn bộ hoa tươi đã được ủ thành phân để chăm sóc bồn hoa ở Anfield, trung tâm huấn luyện AXA và Melwood. Các hiện vật còn lại sẽ được tái chế, trở thành một phần của bức tượng tưởng niệm - nơi người hâm mộ có thể lặng mình tưởng nhớ Jota.

Liverpool cũng thông báo treo vĩnh viễn áo số 20 của Jota ở tất cả cấp độ, từ đội một đến học viện và đội nữ. Người hâm mộ có thể in dòng chữ “Diogo J. 20” trên áo đấu tại cửa hàng chính thức của CLB, với toàn bộ lợi nhuận chuyển đến Quỹ LFC Foundation. Quỹ từ thiện này sẽ xây dựng một chương trình bóng đá cộng đồng mang tên Jota, như cách duy trì di sản và tinh thần của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Ngoài các hoạt động tại Anfield, một vòng hoa tưởng niệm sẽ được đặt trước giờ bóng lăn trong các trận đấu giao hữu tiền mùa giải tại Hong Kong, Tokyo và trên chính “thánh địa” của "The Kop".

Quyết định của Liverpool không chỉ là lời chia tay đầy xúc động, mà còn là thông điệp khẳng định vị trí đặc biệt của Diogo Jota trong trái tim người hâm mộ và lịch sử CLB.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.