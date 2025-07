Vợ Diogo Jota chia sẻ thông điệp cảm xúc

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 22/7, Cardoso viết: “Một tháng của chúng ta. Ngay cả cái chết cũng không thể chia cách chúng ta. Mãi mãi là như vậy".

Những bức ảnh mà Cardoso chia sẻ trong bài đăng ghi lại khoảnh khắc cô và Jota cùng nhảy múa trong lễ cưới, dưới ánh đèn trắng và tiếng nhạc, tạo nên một kỷ niệm đẹp trong tâm trí những người tham dự.

Bài đăng của Cardoso nhận được hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận động viên từ bạn bè, người thân và người hâm mộ. Những lời nhắn gửi tràn đầy sự ủng hộ đã thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho người phụ nữ đang phải đối mặt với nỗi mất mát lớn lao này.

Nỗi đau của Cardoso không chỉ là nỗi đau của một người vợ mất chồng, mà còn là nỗi đau của một người mẹ thiếu vắng người cha của các con mình.

Hôm 3/7, làng bóng đá thế giới bàng hoàng trước cái chết của Jota và em trai Andre Silva sau một tai nạn giao thông thảm khốc ở tỉnh Zamora, Tây Ban Nha. Cái chết của cầu thủ Liverpool để lại nỗi đau lớn trong lòng người hâm mộ và gia đình của anh, đặc biệt là cô vợ Cardoso.

Gần 2 tuần trước khi sự việc xảy ra, Jota và Cardoso tổ chức lễ cưới trong niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cặp đôi bắt đầu mối tình từ khi còn là thiếu niên và có với nhau ba đứa con. Ngày 22/7 đánh dấu một tháng kỷ niệm ngày cưới, và Cardoso đã lựa chọn thời điểm này để chia sẻ cảm xúc đau đớn của mình trên mạng xã hội.

