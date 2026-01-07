Báo Jordan chỉ ra yếu tố giúp U23 Việt Nam thắng trận

Theo Roya News (Jordan), trận thua 0-2 trước U23 Việt Nam cho thấy sự khác biệt nằm ở hiệu quả thi đấu, chứ không phải ở thế trận, trong ngày ra quân VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan.

Trận đấu khởi đầu với thế trận cân bằng khi Jordan và Việt Nam cùng ưu tiên kiểm soát khu trung tuyến. Bước ngoặt đến ở phút 12, thời điểm VAR xác định một tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm Jordan.

Quả phạt đền được trao cho U23 Việt Nam và Nguyễn Đình Bắc thực hiện thành công ở phút 15, buộc đại diện Tây Á phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Sau bàn thua, U23 Jordan đẩy cao đội hình và có những giai đoạn kiểm soát bóng tốt hơn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Roya News, vấn đề lớn nhất của Jordan nằm ở khâu chuyển hóa ưu thế thành cơ hội. Đội bóng áo trắng kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu các pha xâm nhập đủ sắc bén, trong khi phương án tấn công chủ yếu dựa vào bóng dài không gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam.

Sự khác biệt tiếp tục được U23 Việt Nam thể hiện ở phút 42, từ một tình huống cố định. Trong pha bóng lộn xộn trước khung thành, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh tận dụng cơ hội để nhân đôi cách biệt. Báo Jordan nhận định đây là hệ quả của sự thiếu tập trung trong khâu phòng ngự và kiểm soát bóng hai của đội nhà.

Sang hiệp hai, Jordan thi đấu mạo hiểm hơn với nhiều sự điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng sức ép. Một số cơ hội được tạo ra, đáng chú ý là cú sút chệch cột dọc của Mahmoud Kharouba và pha đánh đầu vọt xà của Hashem Al-Mubaideen. Dù vậy, các tình huống này vẫn cho thấy sự thiếu chính xác ở khâu dứt điểm.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam chủ động chơi chặt chẽ, giữ cự ly đội hình hợp lý và kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu. Theo Roya News, chính khả năng phòng ngự có tổ chức cùng việc tận dụng tốt các thời điểm quyết định giúp Việt Nam giành trọn 3 điểm tại VCK U23 châu Á.

Trong khi đó, các trang như Ammonnews, Addustour, Alrai… không bình luận nhiều về trận đấu, ngược lại chỉ cập nhật ngắn gọn kết quả.

2 bàn thắng của U23 Việt Nam trước Jordan Tối 6/1, U23 Việt Nam xuất sắc đả bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 thuộc trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026.