Ronaldo đã ghi bao nhiêu bàn trên chấm 11 m?

Siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục nối dài thành tích ghi bàn trên chấm phạt đền.

Ronaldo lập công cho Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 9/1, Al Nassr gây thất vọng khi để thua Al Qadsiah với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà, trong khuôn khổ vòng 14 Saudi Pro League. Ở trận đấu này, Ronaldo ghi bàn thắng duy nhất cho Al Nassr từ chấm phạt đền ở phút 81.

Thống kê cho thấy đây là quả phạt đền thành công thứ 180 trong sự nghiệp của Ronaldo, bên cạnh 35 lần đá hỏng. Con số này chiếm hơn 18% trong tổng số 958 pha lập công mà CR7 đã ghi được tính đến thời điểm hiện tại.

Như vậy, Ronaldo chỉ còn thiếu 42 bàn nữa để chạm tới cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, pha lập công trước Al Qadsiah cũng đánh dấu năm dương lịch thứ 25 liên tiếp Ronaldo ghi bàn. Đây là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ và đẳng cấp hiếm có của siêu sao người Bồ Đào Nha, dù anh sắp bước sang tuổi 41 vào tháng sau.

Ở mùa giải năm nay, Ronaldo vẫn đóng vai trò đầu tàu trên hàng công Al Nassr khi ghi 14 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo sau 15 trận đấu trên mọi đấu trường. Dù thất bại trước Al Qadsiah là kết quả đáng thất vọng, phong độ cá nhân ổn định của CR7 vẫn là điểm tựa lớn nhất để Al Nassr tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Al Hilal trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League.

