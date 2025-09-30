Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Klopp: 'Tôi không nhớ điều gì ở nghiệp huấn luyện'

  • Thứ ba, 30/9/2025 18:55 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Jurgen Klopp tuyên bố "không nhớ điều gì" về cuộc sống trên băng ghế huấn luyện, đồng thời ám chỉ sẽ không trở lại công việc cầm quân.

Klopp không còn muốn tiếp tục làm HLV.

Klopp chia sẻ trên The Athletic: "Tôi không nhớ điều gì ở nghiệp huấn luyện. Tôi hạnh phúc khi thấy Liverpool của Arne Slot chơi tốt, thậm chí vô địch Premier League. Tôi xem một vài trận, nhưng không còn háo hức như trước. Thay vào đó, tôi tập thể thao, dành thời gian cho cháu, đi xem phim… những điều bình thường mà trước đây tôi không có cơ hội".

Ông nói thêm: "Nếu tôi sang Italy hay Tây Ban Nha, ai cũng nói tuyệt vời. Nhưng nếu đến Bayern Munich, chắc chắn CĐV Dortmund sẽ phản đối. Tôi kết thúc ở Liverpool khi 57 tuổi. Tôi biết mình chưa muốn ngừng làm việc, nhưng chắc chắn không còn muốn tiếp tục làm HLV".

Klopp tiết lộ suốt gần 25 năm làm HLV, ông chỉ dự đúng hai đám cưới, gồm cả đám cưới của mình, và 4 lần ra rạp chiếu phim, tất cả đều diễn ra trong 8 tuần sau khi rời Liverpool. Ông kết lại: "Tôi đi qua nhiều quốc gia nhưng chỉ biết khách sạn, sân tập, sân vận động. Giờ tôi mới có thể tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa".

Sau khi chia tay Liverpool vào hè 2024, Klopp khép lại chặng đường gần 25 năm liên tục gắn bó với công tác huấn luyện. Ông nhanh chóng đảm nhiệm vai trò Giám đốc toàn cầu mảng bóng đá của tập đoàn Red Bull. Klopp giám sát hoạt động của nhiều CLB trong hệ thống, không còn trực tiếp chịu áp lực thành tích trên sân.

Minh Nghi

