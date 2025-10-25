Monaco vỡ kế hoạch với Pogba

Kế hoạch sử dụng tiền vệ Paul Pogba của ban huấn luyện AS Monaco trong tháng này nhiều khả năng tiếp tục bị trì hoãn.

Pogba chưa thể đá trận ra mắt Monaco.

Theo xác nhận từ tân HLV trưởng Sebastien Pocognoli, Pogba vẫn đang trong giai đoạn cuối của quá trình hồi phục chấn thương và chưa thể xác định ngày trở lại cụ thể. “Chúng tôi vẫn cần thêm một tuần nữa để đẩy mạnh khối lượng tập luyện. Điều đó sẽ giúp cậu ấy đạt trạng thái tốt nhất trước khi ra sân", ông Pocognoli chia sẻ trong buổi họp báo ngày 24/10.

Chiến lược gia người Bỉ cũng cho biết mối quan hệ giữa Pogba và đội ngũ y tế của Monaco đang được duy trì rất tốt: “Cậu ấy và các bác sĩ luôn trao đổi chặt chẽ để đảm bảo Pogba có thể trở lại trong điều kiện lý tưởng nhất và với tâm lý tự tin nhất".

Hôm 10/10, Pogba bị đau trong một buổi tập tại trung tâm huấn luyện của Monaco, khiến anh phải ngồi ngoài trong hai tuần qua. Trước đó, người hâm mộ CLB kỳ vọng được chứng kiến Pogba sớm ra sân trong màu áo mới, đánh dấu cột mốc trở lại sau quãng thời gian dài vắng bóng. Tuy nhiên, ban huấn luyện quyết định không mạo hiểm khi thể trạng của cựu tiền vệ MU vẫn chưa đạt 100%.

Monaco tỏ ra thận trọng với trường hợp của Pogba, nhất là khi anh đã rời xa bóng đá đỉnh cao suốt hai năm qua. Bên cạnh đó, việc thay đổi HLV ở giai đoạn đầu mùa (khi Adi Hutter bị sa thải) khiến kế hoạch sử dụng Pogba của ban lãnh đạo Monaco gặp nhiều khó khăn.

Top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử MU Dù MU đã chi những khoản tiền khổng lồ cho các bản hợp đồng đình đám như Paul Pogba, Antony hay Jadon Sancho, hầu hết không đáp ứng được kỳ vọng.