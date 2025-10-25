Mối quan hệ giữa tiền đạo Vinicius Jr. và Virginia Fonseca đang trở thành tâm điểm của truyền thông Brazil và Tây Ban Nha trong những ngày gần đây.

Vụ bê bối tình cảm của Vinicius có bước ngoặt. Ảnh: Reuters.

Nữ influencer nổi tiếng được cho là đã đặt ra một số điều kiện trước khi bay sang Tây Ban Nha để gặp ngôi sao của Real Madrid, giữa thời điểm anh đang đối mặt với nhiều ồn ào tình cảm.

Theo Metropoles, Fonseca khẳng định cô sẵn sàng tuân thủ mọi quy tắc bảo mật về thông tin và hình ảnh để không ảnh hưởng đến Vinicius cũng như Real Madrid. Tuy nhiên, người đẹp yêu cầu tiền đạo người Brazil phải công khai mối quan hệ của cả hai trước công chúng, thay vì giấu kín như thời gian qua.

Nguồn tin thân cận tiết lộ, Vinicius đã chia sẻ với bạn bè rằng anh cũng có ý định công khai mối quan hệ với Virginia vào cuối tuần này. “Cậu ấy muốn cho thấy bản thân là một người đàn ông nghiêm túc và trưởng thành hơn”, nguồn tin cho biết.

Fonseca sẵn sàng tha thứ cho Vinicius.

Trước đó, một loạt tin nhắn thân mật giữa Vinicius và hai người phụ nữ khác — gồm Anna Silva và người mẫu Day Magalhaes — đã bị rò rỉ. Cả hai đều được cho là có “mối liên hệ mập mờ” với tiền đạo Real Madrid trong giai đoạn anh đang qua lại với Fonseca.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Vinicius đăng tâm thư dài trên trang cá nhân để giải thích. Anh thừa nhận bản thân đã có những hành động khiến Virginia tổn thương và gửi lời xin lỗi công khai.

“Ai cũng có lúc phạm sai lầm. Gần đây tôi nhận ra mình đã cư xử không đúng với người phụ nữ mà tôi trân trọng. Virginia là một người mẹ tuyệt vời và tôi muốn xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng, tin tưởng và trung thực”, tiền đạo của Real Madrid viết.

Giữa tâm bão dư luận, lời xin lỗi công khai của Vinicius được xem là nỗ lực nhằm hàn gắn mối quan hệ và lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ.

