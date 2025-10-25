West Ham khủng hoảng

Cơn ác mộng của West Ham tại Premier League vẫn chưa có hồi kết.

West Ham tiếp tục sa lầy tại Premier League.

Trên sân Elland Road rạng sáng 25/10, thầy trò Nuno Espírito Santo tiếp tục sa sút khi để thua Leeds United 1-2 ở vòng 9 Premier League mùa 2025/26, đánh dấu trận thứ sáu liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Ngay trong 15 phút đầu, Leeds định đoạt gần như toàn bộ thế trận. Aaronson mở tỷ số bằng cú sút chuẩn xác sau pha phối hợp trung lộ, trước khi Rodon nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu cận thành khiến hàng thủ West Ham hoàn toàn vỡ vụn. Đội khách nỗ lực vùng lên trong hiệp hai nhưng chỉ có thể tìm được bàn danh dự ở phút 90, khi Fernandes dứt điểm gọn gàng từ đường kiến tạo của Jarrod Bowen.

Bốn phút bù giờ cuối cùng không đủ để “The Hammers” lật ngược thế cờ. Leeds bảo toàn lợi thế và giành trọn ba điểm, qua đó vươn lên trên nhóm xuống hạng, còn West Ham rơi xuống vị trí thứ 19, chỉ còn hơn đội chót bảng nhờ hiệu số.

Sau khởi đầu đầy hứa hẹn hồi tháng 8, đội bóng của Nuno dường như mất phương hướng. Hàng công thiếu sáng tạo, hàng thủ liên tục mắc sai lầm, còn tinh thần toàn đội đang ở mức thấp nhất kể từ đầu mùa. Sáu trận liền không thắng - trong đó có bốn thất bại - là con số khiến giới mộ điệu lo ngại về một cuộc khủng hoảng thật sự.

Áp lực đang đè nặng lên vai HLV người Bồ Đào Nha, người từng được kỳ vọng giúp West Ham tìm lại bản sắc thực dụng và hiệu quả. Giờ đây, “The Hammers” buộc phải phản ứng tức thời nếu không muốn rơi vào vòng xoáy trụ hạng - một kịch bản khó tin với đội bóng từng còn góp mặt tại cúp châu Âu chỉ mới mùa trước.

Từ một biểu tượng của sự kiên cường, West Ham giờ đang trở thành hình ảnh đối lập: một tập thể mất tự tin, thiếu bản lĩnh và đang rơi tự do. Với Nuno Espírito Santo, thời gian để cứu vãn mùa giải đang dần cạn kiệt.