VAR của Premier League lại gây phẫn nộ

VAR gây tranh cãi dữ dội khi từ chối bàn thắng của Thiago trong trận Brentford thắng West Ham 2-0 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Tình huống Igor Thiago bị xác định việt vị.

Rạng sáng 21/10, trận đấu giữa West Ham và Brentford không chỉ chứng kiến thất bại 0-2 của đội chủ nhà, mà còn bùng lên tranh cãi dữ dội về quyết định của VAR. Phút 45+7, bàn thắng của tiền đạo Igor Thiago bên phía Brentford bị từ chối sau khi trọng tài xác định việt vị bằng vạch kẻ thủ công.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong mùa giải các vạch kẻ việt vị được sử dụng thủ công, sau khi hệ thống Công nghệ Việt vị Bán tự động (SAOT) gặp sự cố mất kết nối toàn cầu với AWS. Quyết định từ chối bàn thắng của Thiago dựa trên tình huống anh bị cho là việt vị chỉ vài milimet, khiến nhiều người đặt câu hỏi về độ chính xác của cách xác định việt vị thủ công tại Premier League.

Tính minh bạch của pha bóng này trở thành tâm điểm tranh cãi, đặc biệt khi SAOT không thể vận hành. Quyết định từ trọng tài đã khiến người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá Anh bức xúc. Nhiều cổ động viên Brentford tin rằng nếu công nghệ SAOT được áp dụng, bàn thắng của Thiago hoàn toàn hợp lệ.

West Ham thoát thua 1 bàn nhờ VAR.

Nhiều ý kiến khác cho rằng luật việt vị quá cứng nhắc, đặc biệt khi xác định lỗi bằng khoảng cách nhỏ đến mức không đáng kể. Một CĐV bức xúc: “Làm sao một cầu thủ có lợi thế khi chỉ việt vị 0,0001 mm từ cách khung thành cả chục mét? Luật này thật sự vô lý!”.

Mùa giải năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, công nghệ bắt việt vị bán tự động được sử dụng. Giám đốc Kỹ thuật Ngoại hạng Anh, ông Tony Scholes từng nhận xét SAOT sẽ giúp rút ngắn thời gian ra quyết định việt vị, giảm ít nhất 30 giây so với quy trình cũ, đồng thời đưa ra quyết định chính xác tuyệt đối hơn. Song, khi SAOT không hoạt động ở trận West Ham và Brentford, VAR tiếp tục là tâm điểm chỉ trích.