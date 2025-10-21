Nghịch lý của người đưa Lammens ra ánh sáng

Senne Lammens có thể là mảnh ghép MU cần để khôi phục vị thế. Và Tony Coton, tuyển trạch viên thầm lặng, là người đã đánh cược lần cuối để tìm thấy viên ngọc quý này.

Lammens mang đến cho MU nhiều tín hiệu tích cực.

Đêm 19/10, tân binh Lammens tiếp tục chứng tỏ giá trị khi giúp MU đả bại Liverpool 2-1 ở vòng 8 Premier League. Đây là trận thứ hai liên tiếp Lammens bắt chính và MU toàn thắng. Anh dần chứng minh sự tin tưởng mà ban huấn luyện đặt vào mình là hoàn toàn xứng đáng. Với khả năng phản xạ tốt, xử lý tình huống chính xác và sự tự tin trước các chân sút hàng đầu, Lammens hứa hẹn là lựa chọn ổn định trong khung gỗ MU sau nhiều mùa giải.

MU từng sở hữu những thủ môn huyền thoại như Peter Schmeichel và David de Gea. Nhưng khi De Gea rời đi vào năm 2023, khung gỗ rơi vào khủng hoảng với Andre Onana – một bản hợp đồng đầy tranh cãi. Tuy nhiên, ánh sáng đang ló rạng ở Old Trafford, và người hùng đứng sau lằn ranh chính là Tony Coton – tuyển trạch viên thủ môn, người từng góp công mang De Gea về và giờ đây có thể tái hiện kỳ tích với Lammens.

Tony Coton không xa lạ với người hâm mộ MU. Là cựu thủ môn của CLB trong những năm 90, ông trở lại vào năm 2020 với vai trò Trưởng bộ phận tuyển trạch thủ môn. Dù không trực tiếp phát hiện David de Gea (công lao thuộc về Eric Steele vào năm 2007), Coton góp phần định hình tiêu chuẩn khắt khe cho vị trí số 1 tại MU trong thời kỳ hoàng kim dưới thời Sir Alex Ferguson.

Với con mắt tinh tường và kinh nghiệm dày dặn, ông được xem là “bộ óc” đằng sau những quyết định lớn về thủ môn. Tuy nhiên, khi MU chiêu mộ Andre Onana vào năm 2023, Coton bị gạt ra khỏi quá trình tuyển chọn. Đây là quyết định của HLV Erik ten Hag, người ưu ái thủ môn cũ từ Ajax.

Kết quả? Những sai lầm tai hại của Onana khiến người hâm mộ mất niềm tin. Đến giữa năm 2024, khi HLV Ruben Amorim yêu cầu một thủ môn vừa giỏi bắt bóng vừa vững tâm lý, Coton được trao nhiệm vụ tìm người thay thế. Và ông không làm người hâm mộ thất vọng.

Tony Coton là tuyển trạch viên lão làng của MU.

Lammens, thủ môn 23 tuổi người Bỉ, được MU chiêu mộ từ Antwerp với giá 18,2 triệu bảng (cộng thêm 3,5 triệu bảng phụ phí). Đây không phải là bản hợp đồng vội vàng. Coton theo dõi Lammens suốt gần một năm từ 2023, thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu của Antwerp để đánh giá tài năng trẻ này.

Với chiều cao 1,96 m, phản xạ nhanh như mèo và khả năng cản phá penalty ấn tượng, Lammens được ví như “Neuer phiên bản Bỉ” nhưng mang phong thái điềm tĩnh của De Gea. Thế nhưng, trong khi Lammens đang trở thành ngôi sao sáng mới tại Old Trafford, Coton đã bị MU sa thải vào tháng 12/2024 trong đợt cải tổ của Sir Jim Ratcliffe, nhằm cắt giảm nhân sự.

Dù MU chiêu mộ Lammens nhờ những phân tích và đánh giá từ tận 2023 của Coton, giới chủ đội bóng lại không biết rằng mình sa thải một nhân sự huyền thoại của CLB. Đó là một nghịch lý. Người hâm mộ MU trên các diễn đàn chỉ trích Sir Jim và đội ngũ, trước những động thái cắt giảm vô tội vạ ở bộ phận tuyển trạch.

Thành công của các bản hợp đồng mới của CLB mùa này có công không nhỏ từ những người như Coton, nhưng họ bị sa thải từ lâu để tiết kiệm vài triệu bảng tiền lương.