Ngỡ ngàng trước cầu thủ quan trọng nhất của MU

Amad Diallo rực sáng ở Anfield, trở thành mắt xích quan trọng giúp Manchester United của Ruben Amorim đánh bại Liverpool trong trận cầu mang tính bước ngoặt.

MU hạ Liverpool ngay tại Anfield.

Chiến thắng của Manchester United trước Liverpool ngay tại Anfield không chỉ được định danh bằng cú đánh đầu quyết định của Harry Maguire, mà còn bởi màn trình diễn bùng nổ của Amad Diallo - cầu thủ đang dần trở thành “át chủ bài” trong triết lý bóng đá mới mẻ của Ruben Amorim.

Diallo - ngòi nổ không biết sợ

Anfield là nơi nhiều cầu thủ trẻ của Manchester United từng đánh mất chính mình, nhưng Amad Diallo lại chọn cách bước ra ánh sáng. Ngay từ những phút đầu, cầu thủ người Bờ Biển Ngà khiến khán đài đỏ rực im bặt bằng đường chuyền hoàn hảo bằng má ngoài chân trái giúp Bryan Mbeumo mở tỷ số. Đó không chỉ là một pha kiến tạo đơn thuần, mà là minh chứng cho sự tự tin, kỹ thuật và nhãn quan đặc biệt của một cầu thủ đang thăng hoa.

Trong suốt hơn một giờ thi đấu, Diallo biến hành lang trái của Liverpool thành sân khấu riêng. Milos Kerkez, tân binh trị giá 40 triệu bảng của “Lữ đoàn đỏ”, trở thành nạn nhân bất lực trước những pha qua người, đổi hướng, dốc bóng và bứt tốc đầy ngẫu hứng của anh. Mỗi khi Diallo có bóng, tiếng reo hò của Anfield lại chùng xuống. Pha tâng bóng điệu nghệ qua đầu Kerkez ở hiệp hai như một dấu ấn cho thấy sự táo bạo và tinh quái của cầu thủ 22 tuổi.

Điểm trừ duy nhất trong buổi tối hoàn hảo ấy là tấm thẻ vàng sau pha vào bóng muộn với Cody Gakpo, khiến Amorim phải rút Diallo ra nghỉ. Nhưng chính khoảnh khắc ấy lại phơi bày tầm quan trọng của anh: từ khi Diallo rời sân, Manchester United lập tức đánh mất nhịp pressing bên cánh, để lộ khoảng trống mà Liverpool liên tục khai thác.

“Cậu ấy thất vọng khi bị thay ra, nhưng tôi không thể mạo hiểm”, Amorim chia sẻ. “Diallo quá quan trọng với chúng tôi, và nếu không nhận thẻ, cậu ấy sẽ chơi đến hết trận”.

Amad Diallo và Bryan Mbeumo ghi dấu trong bàn thắng đầu tiên của MU trước Liverpool.

Từ chỗ bị xem là nhân tố dự bị tiềm năng, Diallo đang trở thành nhân vật không thể thiếu trong kế hoạch tái thiết Manchester United. Anh không chỉ ghi dấu bằng tốc độ và kỹ thuật, mà còn ở tinh thần chiến đấu - thứ khiến người hâm mộ nhớ lại hình ảnh của những “Quỷ đỏ” kinh điển thời Ferguson.

Amorim - chiến thắng của niềm tin và toan tính

Chiến thắng ở Anfield mang đậm dấu ấn chiến thuật của Ruben Amorim. Khi ông đặt chân tới Old Trafford, câu hỏi lớn nhất là: ai sẽ đảm nhận vai trò wing-back - vị trí trọng yếu trong sơ đồ 3-4-3 mà ông từng vận hành thành công ở Sporting Lisbon? Ban đầu, Diogo Dalot được xem là lựa chọn hiển nhiên. Nhưng với phong độ và sự đột biến cao, Diallo vượt lên tất cả.

Amorim đáng khen không chỉ vì tin tưởng Diallo mà còn vì dám khác biệt. Gặp Liverpool, nhiều HLV sẽ chọn Noussair Mazraoui - cầu thủ phòng ngự chắc chắn hơn - để bảo đảm an toàn. Nhưng Amorim chọn Diallo, một cầu thủ mạo hiểm và thiên về tấn công. Và quyết định ấy đã được đền đáp xứng đáng.

Không chỉ con người, chiến thuật của Amorim cũng thể hiện sự thực dụng khôn ngoan. Ông hiểu Liverpool là bậc thầy pressing tầm cao, vì vậy chỉ đạo thủ môn Senne Lammens chơi bóng dài thay vì cố gắng xây dựng từ tuyến dưới. 44 trong tổng số 46 đường chuyền của Lammens là bóng dài - tỷ lệ lên tới 95,7%. Manchester United gần như bỏ qua các pha không chiến trực tiếp với Van Dijk và Konaté, tập trung tranh chấp “bóng hai”, giành quyền kiểm soát ở khu vực giữa sân, rồi tổ chức phản công nhanh khi có cơ hội.

Đó là một phương án hợp lý, hiệu quả và phản ánh rõ tính toán chiến lược của Amorim. Manchester United không chỉ thắng bằng ý chí mà bằng cả sự chuẩn bị tỉ mỉ.

Amad Diallo đang chơi ổn định.

Đáng nói hơn, Diallo từng được cho nghỉ thi đấu hồi đầu tháng do mất người thân. Amorim không chỉ giúp học trò vượt qua nỗi đau, mà còn trao cho anh niềm tin tuyệt đối. Kết quả: hai màn trình diễn liên tiếp thăng hoa trước Sunderland và Liverpool - những trận đấu cho thấy Diallo đã tìm lại phong độ và cả sự tự tin vốn có.

“Cậu ấy đã trải qua những tuần khó khăn, nhưng đội bóng luôn ở bên”, Amorim nói. “Điều quan trọng là Diallo biết mình được tin tưởng”.

Chiến thắng ở Anfield không chỉ giúp Manchester United thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng, mà còn thắp lên niềm tin rằng kỷ nguyên Ruben Amorim có thể là lời hứa hẹn cho một Manchester United khác: kỷ luật, thông minh và không sợ hãi.

Nếu Maguire là người kết liễu Liverpool bằng cú đánh đầu dũng mãnh, thì Diallo mới là người thắp lửa cho chiến thắng - ngòi nổ mang đến sự khác biệt, biểu tượng cho tinh thần tấn công và khát vọng tái sinh của “Quỷ đỏ”.

Từ mái tóc xoăn bay trong gió Anfield đến nụ cười sau khi được rút ra sân, Amad Diallo đã viết nên một chương mới trong hành trình trở lại của Manchester United - một chiến thắng của niềm tin, lòng can đảm và trí tuệ chiến thuật.