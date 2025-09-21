Amad gây tranh cãi với Garnacho

Amad Diallo xóa tất cả bài đăng trên Instagram sau khi chia sẻ bức ảnh gây tranh cãi với cựu đồng đội Alejandro Garnacho.

Bức ảnh khiến Amad bị chỉ trích.

Hôm 20/9, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đá chính trong chiến thắng 2-1 của MU trước Chelsea thuộc vòng 5 Premier League. Sau trận, cầu thủ 23 tuổi được nhìn thấy ôm hôn Garnacho. Sau đó, Amad đăng bức mỉm cười, khoe áo đấu khi chụp cùng Garnacho. Cần biết rằng Amad và Garnacho đều được đại diện bởi công ty quản lý Lead3rS.

Tuy nhiên, Amad nhanh chóng xóa đi bài đăng, kèm động thái xóa tất cả bài đăng khác trên tài khoản Instagram. Cầu thủ này cũng xóa hầu hết bài đăng trên X, chỉ để lại một bài duy nhất.

Đây được coi là phản ứng của Amad trước việc bị chỉ trích vì chụp ảnh với Garnacho. "Không phải là một động thái tốt, Amad", "Amad làm vậy sau khi thi đấu tệ hả?", "Amad thật là ngốc", "Anh không thấy tình hình à, Amad?"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Tại sân Old Trafford, CĐV MU liên tục chỉ trích Garnacho. Cầu thủ chạy cánh người Argentina bị CĐV đội chủ nhà la ó dữ dội từ lúc bước xuống xe cho đến khi khởi động trên sân.

Trận này, Chelsea gặp tổn thất lớn từ phút thứ 5 khi thủ môn Robert Sanchez bị đuổi vì phạm lỗi với Bryan Mbeumo. "Quỷ đỏ" tận dụng cơ hội giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên nửa trên bảng xếp hạng.