Amorim phá luật Premier League

Đêm 20/9, HLV Ruben Amorim được cho là phá lệ một quy định khắt khe của Premier League khi MU hạ Chelsea 2-1 ở vòng 5.

Amorim nhiều lần đứng sát đường biên để chỉ đạo học trò.

Đây mới là chiến thắng thứ hai của MU tại Premier League mùa này, giúp giảm bớt phần nào áp lực đè nặng lên Amorim. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn khiến nhiều người chú ý vì một chi tiết bên ngoài chuyên môn.

Theo đó, cơn mưa như trút nước ở Manchester khiến khu kỹ thuật ngập sũng. Amorim nhiều lần phải bước hẳn ra ngoài, thậm chí tiến sát sát mép sân để chỉ đạo học trò.

Có lúc ông còn đứng vượt lên so với HLV Enzo Maresca, bất chấp luật Premier League vốn quy định HLV không được rời quá xa khu kỹ thuật. Thông thường, các trọng tài sẽ cảnh cáo nếu HLV vi phạm, nhưng lần này Amorim dường như được "nới lỏng" do điều kiện thời tiết.

Sau trận, Amorim chia sẻ: "Chúng tôi khởi đầu rất tốt, đầy quyết liệt và giành ưu thế ở các tình huống bóng hai. Tấm thẻ đỏ của Casemiro khiến mọi chuyện phức tạp hơn, nhưng hôm nay là một ngày tích cực. Điều quan trọng là chúng tôi biết chắt chiu cơ hội".

Ngay đầu trận, Chelsea chỉ còn 10 người sau khi thủ môn Robert Sanchez nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Bryan Mbeumo. Lợi thế quân số nhanh chóng được MU tận dụng. Bruno Fernandes mở tỷ số, rồi Casemiro nhân đôi cách biệt trước khi chính anh bị truất quyền thi đấu bởi hai thẻ vàng liên tiếp ở cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Trevoh Chalobah gỡ lại một bàn cho Chelsea, nhưng đoàn quân của Enzo Maresca không thể đảo ngược tình thế. Với 7 điểm sau 6 vòng, MU đã vươn lên nửa trên bảng xếp hạng.

