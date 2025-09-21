Palmer nổi giận

Tiền vệ Cole Palmer của Chelsea không hài lòng khi bị thay ra sớm ở trận thua 1-2 trước MU tại vòng 5 Premier League đêm 20/9.

Palmer không vui khi bị thay ra. Ảnh: Reuters.

Phút 20 trên sân Old Trafford, HLV Enzo Maresca quyết định rút Palmer ra nghỉ, nhường chỗ cho tiền vệ Andrey Santos. Sau khi rời sân, Palmer tỏ rõ sự khó chịu. Anh nhún vai, mặc áo khoác, sau đó tiến đến trò chuyện với Kobbie Mainoo của MU rồi đi thẳng vào đường hầm với vẻ mặt bực tức.

Trước đó, Palmer ghi bàn trong trận thua 1-3 của Chelsea trước Bayern Munich ở Champions League hôm 18/9, khẳng định vai trò không thể thiếu trong lối chơi tấn công của "The Blues". Tuy nhiên, HLV Maresca cho rằng ông buộc phải thay đổi toàn bộ hệ thống sau tấm thẻ đỏ ngay phút thứ 5 của thủ môn Robert Sanchez trước MU.

Goal tiết lộ ngoài ý đồ chiến thuật, lý do HLV Maresca rút Palmer ra nghỉ còn xuất phát từ việc tiền vệ này đang dính chấn thương háng sau trận gặp Bayern. Palmer nén đau để ra sân đối đầu MU, nhưng không thể hiện được phong độ tốt nhất.

Trong 20 phút trên sân, Palmer chỉ có vỏn vẹn một lần chạm bóng và tung ra một đường chuyền cho đồng đội. Anh gần như chỉ chạy theo bóng và hỗ trợ phòng ngự khi Chelsea phải chơi thiếu người từ rất sớm.

Kết quả chung cuộc, Chelsea thua 1-2 trước MU tại Old Trafford. Đây là thất bại đầu tiên của "The Blues" tại Premier League mùa này, khiến đội rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

