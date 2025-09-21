HLV Chelsea bị chỉ trích hèn nhát

HLV Enzo Maresca gây tranh cãi với những quyết định thay người ở trận thua 1-2 của Chelsea trước MU tại vòng 5 Premier League đêm 20/9.

Maresca bị CĐV Chelsea chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Trên sân Old Trafford, tấm thẻ đỏ của thủ thành Robert Sanchez khiến kế hoạch của Maresca đảo lộn ngay phút thứ 5. Ông lập tức rút hai cầu thủ tấn công là Pedro Neto và Estevao ra nghỉ, thay bằng thủ thành Filip Jorgensen và trung vệ Tosin Adarabioyo.

Đến phút 20, một ngôi sao tấn công khác của Chelsea là Cole Palmer cũng bị rút ra, nhường chỗ cho tiền vệ trung tâm Andrey Santos. Điều này khiến Joao Pedro trở thành tiền đạo duy nhất của Chelsea có mặt trên sân, qua đó làm giảm đáng kể sức ép của "The Blues" lên hàng thủ MU.

Đội khách hứng chịu hai bàn thua trong hiệp một từ Bruno Fernandes và Casemiro mà không thể phản kháng. Trên mạng xã hội, CĐV Chelsea tỏ ra không hài lòng với quyết định thay người của HLV Maresca.

Một tài khoản viết: "Chúng ta tự đầu hàng quá sớm, HLV quá hèn nhát". CĐV khác bình luận: "Trận đấu coi như kết thúc từ phút thứ 5. Chelsea có vẻ sợ thua hơn là cố gắng tìm một trận hòa". Một ý kiến khác nhận xét: "Dù có thay người thì Chelsea vẫn thua, tại sao không nỗ lực để gây sức ép ngược lại MU?"

Phát biểu sau trận, HLV Maresca cho biết: "Thà để Bryan Mbeumo (MU) ghi bàn còn hơn là phải nhận thẻ đỏ. Chúng tôi phải chiến đấu trong suốt 95 phút. Robert Sanchez hiểu tình hình, mọi thứ rất khó khăn. Nếu bạn hỏi, tôi sẽ nói rằng thà để thủng lưới ngay phút thứ 5 còn hơn là mất người".

Đây là thất bại đầu tiên của Chelsea tại Premier League mùa này, khiến đội rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, MU leo lên vị trí thứ 10, kém Chelsea đúng 1 điểm.

