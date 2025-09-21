Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Pha bóng khiến CĐV MU nổi giận với Amad Diallo

  • Chủ nhật, 21/9/2025 05:50 (GMT+7)
  • 05:50 21/9/2025

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà nhận chỉ trích sau màn thể hiện trong trận thắng 2-1 của MU trước Chelsea thuộc vòng 5 Premier League đêm 20/9.

Amad không chuyền cho Sesko.

Trong một pha tấn công ở cuối hiệp một của MU, Amad Diallo có bóng bên cánh trái. Ở phía trong, Benjamin Sesko chọn được vị trí thuận lợi. Đồng thời, thủ môn của Chelsea cũng bỏ khung thành.

Chỉ với một đường chuyền ngang, Amad có thể giúp Sesko ghi bàn thắng thứ 3 cho MU là rất cao. Tuy nhiên, Amad lại gây thất vọng với pha treo bóng bổng về phía cột xa và bị các hậu vệ Chelsea ngăn chặn. Pha xử lý này khiến nhiều CĐV MU tức giận.

"Amad sa sút khó tin so với mùa trước", một CĐV nhận xét. "Với những pha xử lý kiểu này, MU đừng mơ trở lại vị thế cũ", người thứ 2 bình luận. "Vị trí hợp với Amad là ghế dự bị", fan thứ 3 lên tiếng.

Dưới thời HLV Ruben Amorim, Amad thường xuyên được trao cơ hội trong vai trò tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2002 có màn thể hiện nhạt nhòa. Sau 6 lần ra sân ở mọi đấu trường mùa này, anh chưa có bàn thắng hay kiến tạo. Dấu ấn của Amad chỉ là những pha xử lý rườm rà, chậm chạp, làm lỡ nhịp tấn công của đồng đội.

Sự thiếu ăn ý giữa các mũi tấn công khiến Benjamin Sesko chưa thể mở tài khoản kể từ khi gia nhập MU. Ngoài tình huống không chiến để Bryan Mbeumo thoát xuống, khiến thủ môn Chelsea phải nhận thẻ đỏ, đóng góp của tiền đạo người Slovenia là con số 0. Nhiều CĐV lo ngại cựu tiền đạo Leipzig sẽ trở thành "Hojlund 2.0" do không được đồng đội hỗ trợ.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

MU hạ Chelsea trong trận cầu có 2 thẻ đỏ

Rạng sáng 21/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League.

22:28 20/9/2025

Duy Anh

MU đấu Chelsea MU Chelsea Amad

    Đọc tiếp

    Cuu sao MU doi mat an tu hinh anh

    Cựu sao MU đối mặt án tù

    5 giờ trước 21:09 23/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Cựu danh thủ Manchester United, Anderson, người từng góp mặt trong đội hình vô địch Champions League 2008, đứng trước nguy cơ phải ngồi tù vì không thanh toán tiền cấp dưỡng cho con.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý