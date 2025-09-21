Pha bóng khiến CĐV MU nổi giận với Amad Diallo

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà nhận chỉ trích sau màn thể hiện trong trận thắng 2-1 của MU trước Chelsea thuộc vòng 5 Premier League đêm 20/9.

Amad không chuyền cho Sesko.

Trong một pha tấn công ở cuối hiệp một của MU, Amad Diallo có bóng bên cánh trái. Ở phía trong, Benjamin Sesko chọn được vị trí thuận lợi. Đồng thời, thủ môn của Chelsea cũng bỏ khung thành.

Chỉ với một đường chuyền ngang, Amad có thể giúp Sesko ghi bàn thắng thứ 3 cho MU là rất cao. Tuy nhiên, Amad lại gây thất vọng với pha treo bóng bổng về phía cột xa và bị các hậu vệ Chelsea ngăn chặn. Pha xử lý này khiến nhiều CĐV MU tức giận.

"Amad sa sút khó tin so với mùa trước", một CĐV nhận xét. "Với những pha xử lý kiểu này, MU đừng mơ trở lại vị thế cũ", người thứ 2 bình luận. "Vị trí hợp với Amad là ghế dự bị", fan thứ 3 lên tiếng.

Dưới thời HLV Ruben Amorim, Amad thường xuyên được trao cơ hội trong vai trò tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2002 có màn thể hiện nhạt nhòa. Sau 6 lần ra sân ở mọi đấu trường mùa này, anh chưa có bàn thắng hay kiến tạo. Dấu ấn của Amad chỉ là những pha xử lý rườm rà, chậm chạp, làm lỡ nhịp tấn công của đồng đội.

Sự thiếu ăn ý giữa các mũi tấn công khiến Benjamin Sesko chưa thể mở tài khoản kể từ khi gia nhập MU. Ngoài tình huống không chiến để Bryan Mbeumo thoát xuống, khiến thủ môn Chelsea phải nhận thẻ đỏ, đóng góp của tiền đạo người Slovenia là con số 0. Nhiều CĐV lo ngại cựu tiền đạo Leipzig sẽ trở thành "Hojlund 2.0" do không được đồng đội hỗ trợ.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.