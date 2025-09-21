Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo tỏa sáng, Al Nassr đòi lại ngôi đầu SPL

  • Chủ nhật, 21/9/2025 05:38 (GMT+7)
  • 05:38 21/9/2025

Rạng sáng 21/9, Cristiano Ronaldo lập cú đúp giúp Al Nassr đánh bại Al Riyadh 5-1 để trở lại dẫn đầu Saudi Pro League.

Ronaldo duy trì phong độ ấn tượng.

Phút 33 trên sân Al-Awwal Park, Joao Felix chọc khe xé toang hàng thủ Al Riyadh, mở ra khoảng trống để Cristiano Ronaldo thoát xuống. Tiền đạo người Bồ Đào Nha tung cú sút lạnh lùng vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 cho Al Nassr.

Đến phút 76, Kingsley Coman chuyền ngang để Ronaldo đệm cận thành tung lưới Al Riyadh, qua đó hoàn tất cú đúp thứ 2 trong 4 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ.

Ronaldo ghi bàn thứ 102 và 103 cho Al Nassr, đồng thời tiến thêm một bước đến cột mốc 1.000 pha lập công. Hiện tại, anh có tổng cộng 945 bàn thắng trong sự nghiệp đỉnh cao kéo dài hơn 2 thập kỷ.

Trong ngày Ronaldo tìm lại cảm giác ghi bàn, lần lượt Joao Felix, Kingsley Coman mang về lợi thế cho Al Nassr trong hiệp một. Đến phút 49, Felix hoàn tất cú đúp với pha chạy chỗ, dứt điểm nhạy bén.

Cựu sao Atletico Madrid có phong độ ấn tượng kể từ khi đến Saudi Pro League. Felix góp công vào 6 bàn thắng (5 bàn, 1 kiến tạo) chỉ sau 3 trận. Trong khi đó, Sadio Mane gây thất vọng. Anh sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn, đặc pha đối mặt thủ môn ở phút 16 nhưng dứt điểm quá tệ.

Những gì đội khách làm được chỉ là bàn danh dự được ghi bởi ngoại binh Mamadou Sylla.

3 điểm trên sân nhà giúp Al Nassr đòi lại ngôi đầu từ tay Al Ittihad với cùng 9 điểm nhưng xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn (11 so với 6).

Duy Anh

