Tình thế đảo ngược với Vinicius

Hôm 17/9, Vinicius xuất phát trên ghế dự bị - điều hiếm khi xảy ra trước đây, khi Real hạ Marseille 2-1 ở Champions League. Thời gian qua, Vinicius không có phong độ tốt. Chân sút người Brazil từng được coi là một trong những cầu thủ không thể thay thế của Real Madrid và suýt giành Quả bóng vàng. Tuy nhiên, anh hiện phải chiến đấu để giành suất đá chính với Rodrygo.