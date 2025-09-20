Tình thế đảo ngược với Vinicius

|
Hôm 17/9, Vinicius xuất phát trên ghế dự bị - điều hiếm khi xảy ra trước đây, khi Real hạ Marseille 2-1 ở Champions League. Thời gian qua, Vinicius không có phong độ tốt. Chân sút người Brazil từng được coi là một trong những cầu thủ không thể thay thế của Real Madrid và suýt giành Quả bóng vàng. Tuy nhiên, anh hiện phải chiến đấu để giành suất đá chính với Rodrygo.
Khi mới nhậm chức, Chủ tịch Florentino Perez thực hiện bản hợp đồng "lịch sử" với Luis Figo, tạo cú sốc và làm chấn động Barcelona. Tuy nhiên, sau khi nhóm "galacticos" dần mất đi sức ảnh hưởng, HLV Carlos Alberto Parreira và sau đó là Vanderlei Luxemburgo quyết định để Figo ngồi dự bị trong mùa 2004/05. Sau đó, Figo bị bán sang Inter Milan. Chính anh thừa nhận: "Tôi ước mình có thể rời Real Madrid theo cách khác".
Một trong những "galacticos" nổi bật khác, Ronaldo Nazario, cũng kết thúc sự nghiệp tại Real Madrid theo cách không mong muốn dưới thời Fabio Capello. Nhà cầm quân người Italy không thích phong cách chơi bóng tự do của Ronaldo, và cuối cùng cầu thủ người Brazil bị bán sang AC Milan với giá 7,5 triệu euro năm 2007. Ronaldo chia sẻ: "Trái tim tôi tan vỡ, nhưng cuộc sống là vậy".
Iker Casillas là biểu tượng của Real Madrid, nhưng dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho, anh bị thay thế bởi Diego Lopez. Casillas chỉ giành lại vị trí bắt chính một giai đoạn ngắn sau khi Mourinho rời đi. HLV Carlo Ancelotti tiếp tục trọng dụng Diego Lopez, còn Casillas bị buộc gia nhập Porto vào hè 2015.
Gareth Bale có sự nghiệp thành công ở Madrid, song cũng trải qua nhiều sóng gió. Những chấn thương liên tiếp khiến Bale không còn là lựa chọn hàng đầu của HLV Ancelotti và sau đó là Zinedine Zidane. Bale thậm chí từng tuyên bố chỉ ở lại chỉ để đánh golf và ngồi dự bị để đáp trả Zidane. Sau cùng anh rời Real khi hết hợp đồng vào hè 2022.
James Rodriguez là bản hợp đồng đình đám của Chủ tịch Perez sau World Cup 2014, nhưng không thể duy trì được phong độ ổn định tại Real Madrid, đặc biệt dưới thời Zidane. Dù được kỳ vọng rất nhiều, anh phải rời câu lạc bộ vì không được đảm bảo vị trí đá chính, khi các vị trí ở tuyến giữa được chiếm giữ bởi Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric và Isco.
Thời gian đầu cập bến Bernabeu, Karim Benzema cũng trải qua giai đoạn đầy thử thách, đặc biệt dưới thời Jose Mourinho khi vị HLV này chiêu mộ Emmanuel Adebayor để cạnh tranh với anh. Mặc dù vậy, Benzema vượt qua được khó khăn và trở thành một phần trong lịch sử "Los Blancos". Dưới thời HLV Ancelotti, Benzema chơi thăng hoa và thậm chí giành QBV năm 2022.
