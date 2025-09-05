Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sao trẻ Brazil vượt mặt Neymar, Vinicius

  • Thứ sáu, 5/9/2025 19:00 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Estevao ghi dấu ấn trong chiến thắng 3-0 của Brazil trước Chile ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ sáng 5/9.

Estevao ghi bàn đầu tiên ở ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Phút 38 trên sân Maracana, Estevao bay người móc bóng tung lưới Chile trước sự phấn khích của khán giả nhà, đem về bàn mở tỷ số cho trận đấu. Pha lập công này lập tức giúp Estevao trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn ở một trận chính thức cho tuyển Brazil (18 tuổi 4 tháng), sau thời của huyền thoại Pele.

Đây cũng là kỷ lục mà cả hai ngôi sao hàng đầu của bóng đá Brazil hiện tại là Neymar và Vinícius Junior không thể phá vỡ trước đó.

Trong lịch sử bóng đá, Pele ghi bàn ở trận chung kết World Cup 1958 khi mới 17 tuổi và 4 tháng, giúp Brazil lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới với chiến thắng 5-2 trước Thụy Điển. Hiện tại, Estevao đã làm nên lịch sử và trở thành cái tên được nhắc đến rất nhiều sau trận thắng Chile.

Sau khi tỏa sáng tại Palmeiras và gia nhập Chelsea ở tuổi 18, Estevao khẳng định rằng anh không chỉ là một tài năng hiếm có mà còn là một cầu thủ có triển vọng lớn của nền bóng đá Brazil.

"Chơi cho đội tuyển quốc gia và cả Chelsea ở tuổi 18, Estevao sẽ đi theo con đường thành công như Vinícius Júnior", tiền đạo Joao Pedro ca ngợi đàn em. Bản thân Pedro cũng là đồng đội của Estevao tại Chelsea.

Estevao có cơ hội ghi thêm bàn khi Brazil đụng độ Bolivia vào ngày 10/9.

Duy Luân

