Lampard có thể tái xuất Premier League

HLV Frank Lampard lọt tầm ngắm West Ham United, trong bối cảnh chiếc ghế của HLV Graham Potter tại sân London lung lay dữ dội.

HLV Frank Lampard đang lọt vào tầm ngắm của ban lãnh đạo West Ham.

Theo Football London, ban lãnh đạo West Ham xem Lampard là ứng viên tiềm năng thay thế Graham Potter. “Búa tạ” thua cả hai trận mở màn Ngoại hạng Anh. Dù sau đó West Ham có chiến thắng bất ngờ 3-0 trước Nottingham Forest ở vòng 3, nếu họ không duy trì được phong độ, HLV Potter sẽ sớm bị sa thải.

Chủ tịch West Ham, David Sullivan, đánh giá cao rất cao Lampard. Bản thân HLV hiện tại của Coventry City cũng từng là cựu cầu thủ West Ham và cả gia đình anh đều hâm mộ "Búa tạ". Ở tuổi 47, Lampard đang có giai đoạn dẫn dắt Coventry City đầy ấn tượng.

Khi Lampard tiếp quản Coventry vào tháng 11/2024, đội bóng chỉ đứng thứ 17 tại Championship. Đến cuối mùa 2024/25, Coventry kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 một cách đáng kinh ngạc.

Mùa này, Lampard đang giúp Coventry có khởi đầu ấn tượng. Nếu giúp Coventry lên chơi ở Premier League vào cuối mùa, Lampard sẽ giải "cơn khát" kéo dài 25 năm của CLB, kể từ khi họ bị xuống hạng vào năm 2001.

Tuy nhiên, cơ hội dẫn dắt West Ham là điều khiến Lampard phải cân nhắc. Sau hai giai đoạn dẫn dắt Chelsea và quãng thời gian tại Everton đều thất bại, Lampard cũng khao khát trở lại cầm quân ở Premier League.