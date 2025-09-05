Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mourinho đàm phán với hai CLB Premier League

  Thứ sáu, 5/9/2025 15:04 (GMT+7)
HLV Jose Mourinho có thể trở lại dẫn dắt một đội Premier League ngay trong mùa giải này sau khi bị Fenerbahce sa thải.

Theo The Times, Nottingham Forest và West Ham là hai CLB liên hệ với Mourinho và sẵn sàng chiêu mộ HLV người Bồ Đào Nha. Mặc dù Nottingham Forest có một mùa giải 2024/25 ấn tượng, mối quan hệ giữa HLV Nuno Espirito Santo và chủ sở hữu Evangelos Marinakas đang rạn nứt.

Thất bại 0-3 trên sân nhà trước West Ham ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, càng làm gia tăng áp lực lên Espirito Santo. Chủ sở hữu của Nottingham, Marinakas, từ lâu có mối quan hệ tốt với Mourinho và tin rằng "Người đặc biệt" có thể mang vinh quang về cho CLB ở đấu trường Europa League mùa này.

Tại West Ham, HLV Graham Potter cũng đang đối mặt với áp lực lớn ngay từ đầu mùa giải 2025/26. “Búa tạ” thua cả hai trận mở màn Ngoại hạng Anh, khiến chiếc ghế của Potter lung lay dữ dội.

Chiến thắng bất ngờ 3-0 trước Nottingham Forest mang lại chút hy vọng cho HLV người Anh. Tuy nhiên, nếu West Ham không duy trì được phong độ, Mourinho được xem là ứng viên tiềm năng để thay thế Potter.

Ngoài hai CLB Premier League, Mourinho cũng nhận nhiều đề nghị từ Saudi Pro League hay MLS. Thậm chí Rangers cũng đang ngỏ ý chiêu mộ "Người đặc biệt" sau khởi đầu đáng thất vọng tại Scottish Premiership.

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

