HLV Nagelsmann giận dữ

HLV đội tuyển Đức, Julian Nagelsmann, đưa ra những phát biểu mạnh mẽ sau trận thua sốc ở vòng loại World Cup 2026.

HLV Nagelsmann cảnh báo rằng ông sẵn sàng thay đổi để ưu tiên những cầu thủ có tinh thần cống hiến cao.

Rạng sáng 4/9, tuyển Đức bất ngờ thua 0-2 trên sân Slovakia, trong trận mở màn vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Trong buổi họp báo sau trận đấu, Nagelsmann chia sẻ: “Đây là những cầu thủ chất lượng cao nhất của bóng đá Đức hiện tại. Có lẽ lần tới, chúng tôi sẽ triệu tập những cầu thủ kém hơn, nhưng sẵn sàng cống hiến hết mình trên sân”.

Theo Kicker, lời nhận xét này dường như ám chỉ sự không hài lòng của Nagelsmann với thái độ thi đấu của một số cầu thủ tuyển Đức trong đội hình hiện tại. Dù tung ra sân đội hình rất mạnh với những ngôi sao hàng đầu như Florian Wirtz, Nick Woltemade hay Serge Gnabry, nhưng tuyển Đức chơi bạc nhược trước Slovakia.

Nagelsmann cũng cảnh báo tuyển Đức buộc phải giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2026, nếu không muốn kịch bản tệ nhất xảy ra: “Chúng tôi còn năm trận nữa, và phải thắng tất cả. Nếu không, chúng tôi sẽ phải chơi ở vòng play-off vào tháng Ba”.

Trận thua trên sân Slovakia là thất bại đầu tiên của tuyển Đức trên sân khách trong lịch sử vòng loại World Cup. Tuyển Đức còn lập kỷ lục buồn với chuỗi ba thất bại liên tiếp ở các giải chính thức - điều chưa từng xảy ra. Hồi tháng 6, thầy trò Julian Nagelsmann thua Bồ Đào Nha 1-2 ở bán kết rồi thua Pháp 0-2 ở trận tranh hạng Ba UEFA Nations League.