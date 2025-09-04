Dàn sao Premier League đang bị rao bán

Stefan Ortega (Manchester City): Dù Ederson đã chuyển đến Fenerbahce, Ortega cũng gần như không còn cơ hội thi đấu ở Etihad mùa này khi Manchester City chiêu mộ các thủ môn mới gồm James Trafford và Gianluigi Donnarumma. CLB Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) đang xem xét ký hợp đồng với Ortega trước khi kỳ chuyển nhượng của họ đóng lại.