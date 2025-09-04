Dàn sao Premier League đang bị rao bán

|
Andre Onana (Manchester United): Manchester United sẵn sàng để Onana ra đi trong những ngày tới. "Quỷ đỏ" tiến hành thảo luận với vài đội bóng ở Saudi Pro League và Thổ Nhĩ Kỳ về việc chuyển nhượng thủ môn này.
Tyrell Malacia (Manchester United): Hậu vệ trái người Hà Lan là một trong năm cầu thủ bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội một Manchester United vào đầu mùa hè. Malacia nhận vài lời đề nghị từ Saudi Pro League và có thể rời đi trong thời gian tới.
Stefan Ortega (Manchester City): Dù Ederson đã chuyển đến Fenerbahce, Ortega cũng gần như không còn cơ hội thi đấu ở Etihad mùa này khi Manchester City chiêu mộ các thủ môn mới gồm James Trafford và Gianluigi Donnarumma. CLB Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) đang xem xét ký hợp đồng với Ortega trước khi kỳ chuyển nhượng của họ đóng lại.
Axel Disasi (Chelsea): Trung vệ người Pháp bị HLV Enzo Maresca loại khỏi đội hình và phải tập luyện riêng lẻ tại Cobham, tách biệt với đội một. Cầu thủ người Pháp đang nhận sự quan tâm từ Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) và đội tân binh của Saudi Pro League mùa này, Neom SC.
Altay Bayindir (Manchester United): Dù được bắt chính trong ba trận đầu tiên của mùa giải Premier League 2025/26, thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ cũng không để lại ấn tượng tốt. Cầu thủ 27 tuổi đang được Galatasaray liên hệ và có thể trở lại Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu.
Yves Bissouma (Tottenham Hotspur): Bissouma chưa ra sân trong bất kỳ trận đấu chính thức nào mùa này và từng bị HLV Thomas Frank loại khỏi đội hình dự trận Siêu cúp châu Âu với Paris Saint-Germain vì vô kỷ luật. Bissouma đang nhận sự quan tâm từ Galatasaray và vài CLB ở Saudi Pro League.
