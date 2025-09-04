Hansi Flick nổi giận

HLV của Barcelona thể hiện sự không hài lòng với màn trình diễn của đội bóng sau 3 trận đấu đầu tiên tại La Liga mùa giải 2025/26.

HLV Flick vốn nổi tiếng với phong cách kỷ luật và yêu cầu cao.

Hôm 1/9, tại vòng 3 La Liga, Barcelona để Rayo Vallecano cầm hòa 1-1, qua đó lần đầu tiên đánh rơi điểm số ở mùa giải này. Trận hòa thất vọng trên sân Rayo Vallecano khiến Barca chỉ có được 7 điểm sau 3 vòng, tạm mất ngôi đầu bảng xếp hạng về tay Real Madrid và Bilbao, hai đội đều có 9 điểm với thành tích toàn thắng.

Mundo Deportivo cho biết HLV Flick cực kỳ tức giận trước thái độ thi đấu của nhiều trụ cột Barca. Những ngôi sao như Raphinha, Yamal hay Ferran Torres, Olmo bị chỉ trích vì chơi cá nhân.

Sau trận đấu với Vallecano, Flick đưa ra thông điệp cảnh báo ẩn ý: “Cái tôi và ám ánh thành tích cá nhân sẽ giết chết thành công của đội bóng”. Phát biểu này của HLV Flick khiến nhiều người tin rằng Barcelona gặp vấn đề về sự đoàn kết hoặc thiếu tập trung, khi một số cá nhân đặt lợi ích riêng trên lợi ích tập thể.

Trước đó, trong trận mở màn mùa giải gặp Mallorca, HLV Flick cũng tỏ ra không hài lòng với các cầu thủ. Phát biểu sau trận đấu ở vòng 1 La Liga, Flick cho rằng đội bóng của ông chỉ chơi với 50% khả năng sau khi dẫn đối thủ 2-0 và Mallorca phải nhận hai thẻ đỏ: “Tôi không hài lòng với trận đấu này. Chúng tôi giành được ba điểm quan trọng, nhưng sau khi dẫn 2-0 và đối thủ nhận hai thẻ đỏ, Barcelona chỉ chơi với 50% khả năng".