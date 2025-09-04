U23 Trung Quốc bị chỉ trích

Trong trận đấu mở màn vòng loại giải U23 châu Á 2026 diễn ra tại Tây An, đội tuyển trẻ Trung Quốc chỉ giành chiến thắng sít sao 2-1 trước Timor Leste.

Chiến thắng 2-1 trước Timor-Leste là khởi đầu không trọn vẹn cho U23 Trung Quốc.

Hôm 3/9, màn trình diễn nhạt nhòa của đội chủ nhà khiến không ít CĐV và chuyên gia bóng đá Trung Quốc giận dữ. U23 Trung Quốc thậm chí gặp khó khăn trong việc áp đặt lối chơi trước Timor Leste, một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Nhiều thời điểm, Timor Leste chơi ngang ngửa về thế trận với U23 Trung Quốc, khiến các CĐV xứ tỷ dân không khỏi phẫn nộ. "Thi đấu trên sân nhà trước Timor Leste nhưng lại chơi kém, thật khó tin", một CĐV tên Li Ying bình luận.

Sau trận đấu, nhà báo Ma Dexing của Titan Sports chỉ ra rằng sự thiếu hụt thời gian tập luyện là nguyên nhân chính dẫn đến phong độ kém cỏi của đội. Chuyên gia này cho rằng U23 Trung Quốc chưa có sự gắn kết cần thiết, dẫn đến lối chơi thiếu hiệu quả và họ cần cải thiện nếu không muốn bị loại.

Việc chỉ thắng Timor Leste 2-1 khiến U23 Trung Quốc rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D, hoặc đua chỉ số phụ nếu phải cạnh tranh ở nhóm nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Hiện tại ở bảng D, U23 Trung Quốc đứng nhì do kém Australia, đội vừa thắng Quần đảo Bắc Mariana 14-0, về hiệu số bàn thắng bại. Chỉ các đội đứng đầu mỗi bảng, cộng thêm 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự U23 châu Á 2026.