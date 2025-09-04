U23 Việt Nam chưa cho thấy sự sắc bén trên hàng công

U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh 2-0 ở trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2026, nhưng hàng công vẫn thiếu sắc bén trong dứt điểm.

U23 Việt Nam thắng, nhưng chưa thuyết phục.

Trong cuộc đua chỉ có ngôi nhất bảng mới chắc chắn giành vé dự vòng chung kết, một chiến thắng đậm trước đối thủ yếu như U23 Bangladesh để tạo lợi thế khi đối đầu với U23 Yemen ở lượt cuối là rất cần thiết đối với U23 Việt Nam. Tất nhiên, một thế trận áp đảo ở trận đấu tối 3/9 là điều có thể mường tượng trước giờ bóng lăn và thực tế, đoàn quân của ông Kim Sangs-sik áp đặt thế trận lên phần sân đối phương.

Ở hiệp 1, HLV Kim bố trí bộ ba trên hàng công gồm Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn và Đình Bắc. Đây đều là những cầu thủ có thể hình tốt, thể lực sung mãn nên mạnh mẽ trong các pha hãm thành.

U23 Việt Nam có khởi đầu rất thuận lợi khi sớm có bàn dẫn điểm ở phút 15 sau cú sút chéo góc của Ngọc Mỹ. Đó là tiền đề để đoàn quân của ông Kim hướng đến một trận thắng dễ.

Dù vậy, U23 Việt Nam không đảm bảo được một thắng lợi với nhiều pha lập công như mong đợi. Lý do, các pha hãm thành sau đó của đội chủ nhà lại thiếu tính đột biến, thiếu đi những đường chuyền để có thể xé lẻ hệ thống phòng ngự của U23 Bangladesh.

Nói cách khác, các pha phối hợp của các cầu thủ trên hàng công của U23 Việt Nam dễ dàng bị đối phương phán đoán và hóa giải thành công để rồi chỉ có 1 bàn sau 45 phút đầu tiên.

HLV Kim Sang-sik muốn đội nhà thắng đậm trước U23 Bangladesh, nhưng các học trò của ông chỉ ghi được 2 bàn. Ảnh: Tâm Minh.

Mục tiêu giành chiến thắng đậm được HLV Kim thể hiện rõ ở ý đồ thay cả 3 mũi giáp công ở phút 58 khi tung bộ ba Văn Khang, Quốc Việt và Viktor Lê vào sân cho Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn và Đình Bắc. Có thể thấy, U23 Việt Nam có ý đồ sử dụng những cầu thủ có kỹ thuật khéo léo hơn như Văn Khang, Quốc Việt để luồn sâu vào các kẽ hở giữa các hậu vệ của U23 Bangladesh để dễ dàng đối mặt với cầu môn của đối phương hơn.

Dù vậy, sự đột biến trong các pha hãm thành của U23 Việt Nam cũng không có sự cải thiện nào đáng kể cho đến khi đội khách có dấu hiệu xuống sức, nhiều cầu thủ phải nằm sân do chuột rút trong khoảng 15 phút cuối. Phải đến khi đối phương “tự thua”, không thể bám đuổi nổi do thể lực giảm sút, U23 Việt Nam mới có nhiều pha hãm thành, những cơ hội ăn bàn rõ ràng hơn. Tuy vậy, các chân sút của ông Kim Sang Sik cũng chỉ có thêm 1 bàn thắng nữa do công của Viktor Lê ở phút 83.

Theo Footystats, U23 Việt Nam kiểm soát bóng 54%, tung 12 cú sút nhưng chỉ 4 lần trúng đích. Đội chủ nhà còn được hưởng 12 quả phạt góc, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1,84. Những con số này phản ánh sự áp đảo của thầy trò HLV Kim Sang-sik, song khả năng tận dụng cơ hội vẫn chưa được tối ưu.

U23 Việt Nam có thể hài lòng về điểm số nhưng vẫn chưa tạo nên sự yên tâm về tính hiệu quả trong các pha hãm thành. Nếu không rút tỉa ra những bài học để thể hiện hình ảnh chỉn chu, sắc sảo hơn trong các pha đánh phá khung thành đối phương, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong 2 trận tới.

Cần biết rằng, U23 Singapore và đặc biệt là U23 Yemen có trình độ chuyên môn cao hơn so với U23 Bangladesh.