Courtois hưởng lợi nhờ HLV Alonso

Dưới bàn tay của Xabi Alonso, Real Madrid không chỉ cải thiện hiệu quả phòng ngự mà còn giúp Thibaut Courtois giảm bớt áp lực trong khung gỗ.

Thibaut Courtois thường xuyên phải đối mặt với áp lực lớn trong khung gỗ Real Madrid mùa trước.

Phong cách thi đấu mới của Real Madrid dưới thời Alonso mang lại lợi ích cho nhiều cầu thủ trong đội hình. Courtois là một trong những người hưởng lợi lớn nhất, nhưng không phải vì phải làm việc quá nhiều mà ngược lại, anh gần như không phải cản phá nhiều.

Mùa trước, Courtois khá vất vả khi thường xuyên phải đối mặt với áp lực lớn trong khung gỗ Real Madrid. Song, trong ba vòng đấu đầu tiên tại La Liga 2025/26, Courtois chỉ thực hiện 5 pha cứu thua, ngang bằng với Jan Oblak của Atletico Madrid.

Courtois thậm chí chỉ nhận 1 bàn thua, trong khi Oblak để lọt lưới 4 bàn. Số liệu này đưa Courtois trở thành một trong hai thủ môn ít phải cản phá nhất tại La Liga 2025/26 (bằng với Oblak).

Joan Garcia, thủ môn tân binh của Barcelona, thực hiện 9 pha cứu thua từ đầu mùa, gần gấp đôi con số của Courtois. Courtois, cùng với Luis Junior của Villarreal, dẫn đầu thống kê giữ sạch lưới với 2 trận không để đối thủ ghi bàn.

Những con số này không bất ngờ với một thủ môn đẳng cấp như Courtois, đồng thời phản ánh hiệu quả phòng ngự của Real Madrid, từ việc gây áp lực ngay trên phần sân đối phương đến sự chắc chắn của hàng thủ, nơi có tới ba gương mặt mới so với mùa trước: Dean Huijsen, Álvaro Carreras và Trent Alexander-Arnold.