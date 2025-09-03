Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Isak để lại vết nhơ ở Newcastle

  • Thứ tư, 3/9/2025 10:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù đạt được mục tiêu gia nhập Liverpool, hành vi của Alexander Isak gây tranh cãi lớn, khiến các đồng đội cũ ở Newcastle United từ mặt mình.

Isak khiến ban lãnh đạo và các đồng đội cũ ở Newcastle khó chịu.

Isak từ chối thi đấu cho Newcastle United ngay đầu mùa giải Premier League để ép buộc câu lạc bộ chấp thuận vụ chuyển nhượng sang Liverpool, được hoàn tất vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Với mức phí ban đầu 125 triệu bảng, có thể tăng lên 130 triệu bảng, đây là vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh. Động thái của Isak không chỉ khiến ban lãnh đạo Newcastle khó chịu mà còn gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các đồng đội.

Theo Daily Mail, một số cầu thủ Newcastle cực kỳ tức giận với hành vi của Isak. Các cầu thủ Newcastle cảm thấy Isak quay lưng với câu lạc bộ. Hình ảnh của Isak tại Newcastle tệ đến mức HLV trưởng và các đồng đội không muốn nhìn mặt cầu thủ nữa.

The Times cho hay HLV Eddie Howe và Isak không nói chuyện trực tiếp lần nào kể từ khi cầu thủ nổi loạn. Các cầu thủ kỳ cựu trong phòng thay đồ Newcastle cũng tức giận với hành vi của chân sút người Thuỵ Điển.

Thậm chí, một trụ cột của "Chích chòe" còn mất bình tĩnh, tuyên bố sẵn sàng hành động quyết liệt nếu gặp trực tiếp Isak. Dù đạt được mục tiêu gia nhập Liverpool, vụ chuyển nhượng này khiến Isak để lại một vết nhơ trong mắt người hâm mộ và các đồng nghiệp Newcastle.

Tường Linh

