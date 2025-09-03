Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ten Hag muốn sớm tái xuất

  • Thứ tư, 3/9/2025 06:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bất chấp hai lần bị sa thải liên tiếp chỉ trong vòng 10 tháng, Erik ten Hag vẫn giữ tinh thần mạnh mẽ và quyết tâm trở lại công việc huấn luyện ngay lập tức.

Ten Hag có khả năng sớm tìm được bến đỗ mới.

Voetball tiết lộ chiến lược gia người Hà Lan không có ý định nghỉ ngơi lâu dài và đang nóng lòng trở lại với công việc huấn luyện. Người đại diện của HLV này đã nhận được vài lời đề nghị từ các CLB ở Saudi Arabia, Hà Lan và MLS.

Cựu HLV Manchester United đang xem xét những lời đề nghị phù hợp từ các câu lạc bộ có tham vọng và môi trường ổn định, tránh rơi vào vết xe đổ như ở Bayer Leverkusen. Ten Hag được cho là sẵn sàng xem xét các cơ hội làm việc ở các giải đấu ngoài châu Âu, với mục tiêu lấy lại danh tiếng sau những thất bại gần đây.

Ten Hag bị Manchester United sa thải vào tháng 10/2024. Chỉ 7 tháng sau, ông tiếp tục bị Bayer Leverkusen sa thải, sau khi chỉ cầm quân 3 trận chính thức từ đầu mùa, bao gồm một chiến thắng tại Cúp Quốc gia Đức, một thất bại 2-1 trước Hoffenheim ở vòng 1 Bundesliga và trận hòa 3-3 đầy thất vọng trước Werder Bremen tại vòng 2.

Việc Ten Hag bị Leverkusen sa thải chỉ sau thời gian ngắn tạo nên cú sốc lớn trong làng bóng đá Đức. Quyết định này đánh dấu cũng vụ sa thải nhanh nhất trong lịch sử Bundesliga, phá vỡ kỷ lục trước đó là 5 trận.

