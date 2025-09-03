HLV Amorim cho MU tập nặng

HLV Ruben Amorim tận dụng thời gian của kỳ nghỉ quốc tế để tổ chức các buổi tập bổ sung cho số cầu thủ đội một không lên tuyển tháng 9.

Mùa giải mới của Manchester United và HLV Amorim đã bắt đầu với những kết quả trái chiều.

Sau 3 vòng đầu Premier League 2025/26, Manchester United bước vào kỳ nghỉ quốc tế đầu tiên của mùa giải mới. 10 cầu thủ đội một Manchester United không lên tuyển đợt này, và sẽ làm việc cùng HLV Amorim tại trung tâm huấn luyện Carrington trong 10 ngày tới.

Đáng chú ý, trong số này có tân binh Senne Lammens, người vừa gia nhập Manchester United vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè. Thủ môn mới của "Quỷ đỏ" không được triệu tập vào đội tuyển Bỉ.

Bộ đôi Harry Maguire và Luke Shaw không có tên trong danh sách đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel. Tương tự, các tiền vệ Kobbie Mainoo và Mason Mount cũng vắng mặt trong đợt triệu tập.

Cùng với Tom Heaton, Tyler Fredricson, Diego Leon, Noussair Mazraoui và Joshua Zirkzee, họ sẽ có mặt tại Carrington để duy trì thể lực, chuẩn bị cho vòng 4 Premier League. Theo Manchester Evening News, HLV Amorim sẽ tổ chức thêm các buổi tập nặng cho số cầu thủ đội một còn lại của CLB. Ông kỳ vọng những cầu thủ như Mazraoui, Shaw hay Zirkzee lấy lại thể lực và đạt phong độ cao nhất.

Ngoài ra, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng tập trung vào việc giúp tân binh Lammens hoài nhập cùng đội bóng mới. Một trường hợp khác cũng tập hồi phục tại Carrington là Matheus Cunha, người ban đầu được gọi vào đội tuyển Brazil của HLV Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, chấn thương gặp phải trong trận đấu với Burnley khiến anh phải rút lui khỏi đội tuyển.