Tuchel muốn gây sốc với thần đồng 15 tuổi

HLV đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, dành những lời khen ngợi đặc biệt cho tài năng trẻ Max Dowman sau màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này đầu mùa.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ, Dowman có thể trở thành bất ngờ lớn trong danh sách triệu tập của Tuchel.

Trả lời The Times, Tuchel chia sẻ: “Khả năng của Max Dowman là điều tôi chưa từng thấy trước đây. Cậu ấy sở hữu rất nhiều tài năng, và nếu tiếp tục duy trì phong độ ở đẳng cấp này, tôi sẽ phải cân nhắc đưa cậu ấy vào đội hình dự World Cup 2026”.

Ở tuổi 15, Dowman thăng tiến vượt cấp, khi được gọi lên đội U19 Anh trong đợt tập trung tháng 9 này. Thế nhưng, HLV Tuchel thừa nhận trong các đợt triệu tập sau của tuyển Anh, ông có thể gọi tài năng trẻ Arsenal.

Truyền thông Anh tiết lộ nếu Dowman tiếp tục chơi tốt ở Arsenal mùa này, khả năng cầu thủ này phá kỷ lục ở tuyển Anh là rất dễ xảy ra. Hiện, Theo Walcott là người giữ kỷ lục trẻ nhất từng ra sân cho "Tam sư" (17 tuổi và 74 ngày).

Dowman sẽ bước sang tuổi 16 vào tháng 12, và nếu dự World Cup 2026, tài năng trẻ sinh năm 2009 sẽ phá vỡ mọi kỷ lục của bóng đá Anh. Hôm 24/8, Dowman ra mắt trong trận thắng 5-0 của Arsenal trước Leeds ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh.

Ở 15 tuổi và 234 ngày, Dowman đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai từng ra sân tại Ngoại hạng Anh. Trong ngày được trao cơ hội, Dowman không làm người hâm mộ thất vọng. Một trong những pha đột phá của Dowman mang về quả phạt đền cho Arsenal ở phút bù giờ 90+4.