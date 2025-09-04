Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Địa chấn xảy ra ở US Open

Amanda Anisimova tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Iga Swiatek để giành vé vào bán kết US Open 2025, qua đó trả được món nợ từ thất bại khó tin tại chung kết Wimbledon 2025.

Amanda Anisimova (phải) gây bất ngờ khi hạ Iga Swiatek.

Rạng sáng 4/9, ở trận tứ kết thứ 3 nội dung đơn nữ US Open 2025, Anisimova bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Swiatek, hạt giống số 2 người Ba Lan. Hạt giống số 8 người Mỹ từng chịu thất bại tủi hổ 0-6, 0-6 trước Swiatek tại chung kết Wimbledon hồi tháng 7.

Tuy nhiên, ở lần tái đấu này, Anisimova phục thù đầy ngoạn mục. Trên sân Arthur Ashe, cô đánh bại ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch với tỷ số 6-4, 6-3 trong trận đấu kéo dài 1 giờ 36 phút đầy kịch tính.

Swiatek bước vào US Open với tư cách ứng viên hàng đầu, sau khi đạt phong độ cao bằng việc vô địch Wimbledon lẫn WTA Cincinnati. Tuy nhiên, hy vọng giành danh hiệu US Open thứ hai của tay vợt người Ba Lan tan vỡ khi Anisimova thi đấu bùng nổ.

Trận tứ kết khởi đầu không thuận lợi cho Anisimova khi cô bị bẻ giao bóng ngay game đầu tiên, giúp Swiatek chiếm lợi thế sớm. Tuy nhiên, Anisimova lập tức đáp trả bằng cách bẻ lại giao bóng của đối thủ để cân bằng tỷ số, sau đó lội ngược dòng thắng ngược tay vợt từng 6 lần vô địch Grand Slam.

Ở tuổi 24, Anisimova sẽ đối đầu với người thắng trong trận tứ kết cuối cùng giữa Naomi Osaka hoặc Karolina Muchova, để tranh một suất vào chung kết.

