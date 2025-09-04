Thủ môn 18,5 triệu bảng của MU bị chê 'Onana phiên bản 2.0'

Người hâm mộ MU bắt đầu lo lắng về viễn cảnh xuống hạng sau khi một đoạn video tổng hợp màn trình diễn của tân thủ môn Senne Lammens lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Lammens bắt đầu chịu áp lực tại MU.

Thủ thành 23 tuổi gia nhập Old Trafford từ Royal Antwerp vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Thủ môn người Bỉ ký hợp đồng 5 năm với "Quỷ đỏ" trong thương vụ trị giá 18,5 triệu bảng, kèm thêm 3,5 triệu bảng phụ phí.

Dù chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia, Lammens vẫn được kỳ vọng trở thành sự bổ sung quan trọng. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi ký hợp đồng, một số CĐV tỏ ra hối tiếc khi CLB chọn anh thay vì thủ môn Emiliano Martinez của Aston Villa, đặc biệt sau khi xem đoạn video “thảm họa” được chia sẻ rộng rãi.

Trong đoạn clip, Lammens để lọt nhiều bàn thua đáng trách. Một tình huống cho thấy anh lao ra sai vị trí, để bóng từ quả tạt bay qua đầu, mở toang khung thành cho đối thủ ghi bàn. Ở tình huống khác, thủ thành người Bỉ phản xạ chậm và không kịp đổ người trước một cú sút thấp đi sát bên cạnh.

Lammens bên cạnh người đại diện giống hệt Ten Hag.

Ngay lập tức, người hâm mộ MU đồng loạt bày tỏ sự lo lắng. Có người bình luận: “Andre Onana phiên bản 2.0”. Một người khác viết: “Phiên bản nâng cấp của Onana”.

Thậm chí, có CĐV còn cay đắng hỏi: “Làm sao họ có thể chọn anh ta thay vì một nhà vô địch World Cup?”. Trong khi đó, một tài khoản khác bi quan hơn: “Xuống hạng là cái chắc.” Và có người thêm vào: “Anh ta chính là Onana bản pro max”.

Thống kê cho thấy từ đầu mùa đến nay, Lammens bắt chính 4 trận ở giải Bỉ nhưng vẫn chưa có lần nào giữ sạch lưới. Ngoài ra, loạt ảnh chụp buổi ra mắt lại khiến nhiều CĐV cảm thấy bất an. Nguyên nhân xuất phát từ việc người đại diện của anh có diện mạo rất giống cựu HLV Erik ten Hag. Một trong những sai lầm của Ten Hag là bán thủ môn David de Gea để lấy chỗ cho Andre Onana.