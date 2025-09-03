Lý do MU từ chối đón Martinez

MU quyết định chọn chiêu mộ thủ thành Senne Lammens thay vì Emiliano Martinez ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.

MU bỏ qua cơ hội chiêu mộ Martinez. Ảnh: Reuters.

Theo Mirror, MU từ bỏ cơ hội đón Martinez bởi thủ thành này đã 32 tuổi và có mức phí chuyển nhượng gấp đôi Lammens (khoảng 40 triệu bảng). Ngoài ra, "Quỷ đỏ" cũng phải trả mức lương lên đến 200.000 bảng mỗi tuần cho tuyển thủ Argentina.

Sky Sports cho biết MU cũng chưa đưa ra bất kỳ đề nghị nào gửi đến Aston Villa, dù trước đó thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến Martinez và đã đạt thỏa thuận cá nhân.

Trong bối cảnh đang cần tiết kiệm để tuân thủ các quy định về chi tiêu, lựa chọn Lammens của MU trở nên hợp lý hơn. Salary Leaks cho biết Lammens chỉ nhận khoảng 45.000 bảng mỗi tuần tại sân Old Trafford.

Mirror cũng cho biết MU không kèm điều khoản hưởng phần trăm lợi nhuận nếu bán Lammens cho CLB khác, bởi "Quỷ đỏ" nhìn nhận anh là một thủ môn có khả năng phát triển và có thể trở thành trụ cột của đội trong nhiều năm tới.

Với sự xuất hiện của Lammens, MU hiện có bốn thủ môn ở đội một, bên cạnh Andre Onana, Altay Bayindir và Tom Heaton. Nguồn tin cho biết Onana quyết tâm cạnh tranh vị trí số một, còn Bayindir có thể sẽ được cho mượn trong phần còn lại của mùa giải hoặc tìm một bến đỗ mới.

Với Martinez, anh sẽ tiếp tục ở lại Aston Villa do vẫn còn hợp đồng đến năm 2029.

