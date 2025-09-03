Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lý do MU từ chối đón Martinez

  • Thứ tư, 3/9/2025 06:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

MU quyết định chọn chiêu mộ thủ thành Senne Lammens thay vì Emiliano Martinez ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.

MU bỏ qua cơ hội chiêu mộ Martinez. Ảnh: Reuters.

Theo Mirror, MU từ bỏ cơ hội đón Martinez bởi thủ thành này đã 32 tuổi và có mức phí chuyển nhượng gấp đôi Lammens (khoảng 40 triệu bảng). Ngoài ra, "Quỷ đỏ" cũng phải trả mức lương lên đến 200.000 bảng mỗi tuần cho tuyển thủ Argentina.

Sky Sports cho biết MU cũng chưa đưa ra bất kỳ đề nghị nào gửi đến Aston Villa, dù trước đó thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến Martinez và đã đạt thỏa thuận cá nhân.

Trong bối cảnh đang cần tiết kiệm để tuân thủ các quy định về chi tiêu, lựa chọn Lammens của MU trở nên hợp lý hơn. Salary Leaks cho biết Lammens chỉ nhận khoảng 45.000 bảng mỗi tuần tại sân Old Trafford.

Mirror cũng cho biết MU không kèm điều khoản hưởng phần trăm lợi nhuận nếu bán Lammens cho CLB khác, bởi "Quỷ đỏ" nhìn nhận anh là một thủ môn có khả năng phát triển và có thể trở thành trụ cột của đội trong nhiều năm tới.

Với sự xuất hiện của Lammens, MU hiện có bốn thủ môn ở đội một, bên cạnh Andre Onana, Altay Bayindir và Tom Heaton. Nguồn tin cho biết Onana quyết tâm cạnh tranh vị trí số một, còn Bayindir có thể sẽ được cho mượn trong phần còn lại của mùa giải hoặc tìm một bến đỗ mới.

Với Martinez, anh sẽ tiếp tục ở lại Aston Villa do vẫn còn hợp đồng đến năm 2029.

MU thắng vất vả trên sân nhà Khuya 30/8, Manchester United có chiến thắng đầu tiên tại Premier League khi hạ Burnley 3-2 trên sân Old Trafford.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

MU MU emiliano martinez aston villa

    Đọc tiếp

    Antony bat khoc hinh anh

    Antony bật khóc

    12 giờ trước 20:06 2/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Tiền đạo người Brazil không kìm được nước mắt trong lễ ra mắt với tư cách tân binh Real Betis, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp sau quãng thời gian khó khăn tại Manchester United.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý