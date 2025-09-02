HLV Flick sốc khi Martinez rời đi

Trung vệ Inigo Martinez lần đầu chia sẻ về quyết định rời Barcelona để chuyển tới Saudi Arabia khoác áo Al Nassr, khiến HLV Hansi Flick bàng hoàng.

Inigo Martinez chuyển tới Saudi Arabia thi đấu.

Trong cuộc phỏng vấn với Marca, Inigo Martinez tiết lộ đã thông báo quyết định chia tay Barcelona cho HLV Hansi Flick ngay trên chuyến bay du đấu châu Á. Theo lời trung vệ 34 tuổi, nhà cầm quân người Đức hoàn toàn bất ngờ và bị sốc trước thông tin này.

Martinez cho biết nhận được một lời đề nghị “không thể cưỡng lại” từ Al Nassr và coi đây là thời điểm thích hợp để rời bóng đá đỉnh cao. “Tôi có cuộc trò chuyện với Hansi tại lối thoát hiểm trên máy bay. Chúng tôi bàn về tình hình, và HLV thực sự bị sốc khi biết tôi sẽ ra đi”, Martinez chia sẻ. “Đó không phải quyết định dễ dàng. Tôi phải lựa chọn rất nhanh chóng và biết ơn Barca vì đã tạo điều kiện thuận lợi. Không phải CLB nào cũng làm như vậy”.

Sự ra đi của Martinez mang lại lợi ích lớn về tài chính cho Barcelona. Đội bóng xứ Catalonia sẽ tiết kiệm khoảng 14 triệu euro quỹ lương bởi cầu thủ này chấp nhận từ bỏ toàn bộ khoản thu nhập còn lại. Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực cân đối ngân sách để đáp ứng quy định tài chính nghiêm ngặt của La Liga.

Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, Barca phải đối mặt với bài toán khó. Hàng thủ vốn đã mỏng nay càng thiếu nhân sự sau khi mất một trung vệ giàu kinh nghiệm. Theo Mundo Deportivo, HLV Hansi Flick tỏ ra không hài lòng với quyết định từ ban lãnh đạo, bởi việc Martinez ra đi có thể ảnh hưởng đáng kể đến chiều sâu đội hình ở mùa giải mới.