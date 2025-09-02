Isak chưa nghỉ, lao thẳng về tuyển

Tiền đạo người Thụy Điển lên máy bay rời khỏi thành phố Liverpool chỉ vài phút sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh với CLB chủ sân Anfield.

Isak đang háo hức chờ đợi màn ra mắt tại Liverpool.

Liverpool Echo cho hay Alexander Isak không có thời gian nghỉ ngơi, ngay sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 144 triệu euro từ Newcastle United sang Liverpool vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Cầu thủ 25 tuổi trải qua cả ngày 31/8 tại vùng Merseyside để hoàn tất các thủ tục, bao gồm kiểm tra y tế và thực hiện các nghĩa vụ truyền thông. Ngay sau khi rời trụ sở CLB Liverpool, anh lập tức lên đường đến sân bay để sang Thụy Điển, hội quân cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các loạt trận quốc tế.

Tuyển Thụy Điển sẽ đối đầu với Slovenia và Kosovo trong các trận đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. HLV đội tuyển Thụy Điển, Jon Dahl Tomasson, chia sẻ: “Tôi đã nói chuyện với Isak. Chúng tôi mong cậu ấy có mặt tại đội tuyển vào ngày 1/9. Cậu ấy cực kỳ chuyên nghiệp và có tinh thần tốt. Alex cũng rất ổn định và kiểm soát cảm xúc tốt. Chúng tôi không lo lắng gì cả. Cậu ấy chưa thể thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng có thể là người thay đổi cuộc chơi”.

Dù không ra sân thi đấu suốt ba tháng qua, thậm chí từ chối tập luyện cùng Newcastle trong giai đoạn tiền mùa giải, Isak vẫn giữ được vị trí trong đội hình đội tuyển quốc gia. Kể từ khi ra mắt vào năm 2017, tiền đạo này có 52 lần khoác áo đội tuyển Thụy Điển và ghi được 16 bàn thắng.