Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

West Ham sắp sa thải HLV Espirito Santo

  • Thứ hai, 29/12/2025 09:18 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Theo nguồn tin từ TEAMtalk, một số quan chức cấp cao tại West Ham United cho rằng CLB cần phải thay thế Nuno Espirito Santo sau chuỗi phong độ tồi tệ gần đây.

West Ham cho rằng cần phải thay thế Nuno Espírito Santo.

Vào tháng 9, West Ham bổ nhiệm HLV Espirito Santo theo bản hợp đồng ba năm, nhằm thay thế Graham Potter. Vào thời điểm được bổ nhiệm, Espirito Santo, người từng đạt được những thành tựu xuất sắc tại Nottingham Forest mùa trước, được xem là nhân tố có thể xoay chuyển tình thế tại sân London Stadium.

Thế nhưng, sau chuỗi trận khởi sắc ngắn ngủi, West Ham lại chơi tệ hai tháng qua. 7 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh, họ không thắng (thua 4 trận). Chiến thắng gần nhất của West Ham đến vào ngày 8/11.

Với kết quả tệ hại này, West Ham xếp ở vị trí 18, cách đội ở vị trí an toàn là Forest tới 5 điểm. West Ham cân nhắc mời Slaven Bilić trở lại. Huấn luyện viên người Croatia từng dẫn dắt West Ham từ năm 2015 đến 2017, gây ấn tượng nhờ cá tính và triết lý bóng đá độc đáo.

Vị HLV 57 tuổi chưa có đội bóng mới sau khi rời câu lạc bộ Al Fateh tại Saudi Pro League vào tháng 8/2024. Nếu HLV Espirito Santo bị sa thải, West Ham sẽ có tới 4 HLV khác nhau chỉ trong vòng 1 năm. Sau khi Julen Lopetegui bị sa thải hồi tháng 1, Graham Potter vào thay thế nhưng HLV người Anh cũng chỉ tại vị được 8 tháng.

Siêu phẩm của Amad Diallo Rạng sáng 29/12, Amad Diallo ghi bàn thắng đẹp mắt khi Bờ Biển Ngà hòa Cameroon với tỷ số 1-1 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai cúp châu Phi (CAN Cup) 2025 tại sân Stade de Marrakech.

Cảnh tượng thót tim xảy ra ở cúp châu Phi

Rạng sáng 29/12, khoảnh khắc gây sốc diễn ra tại Cúp các quốc gia châu Phi (CAN Cup) khi thủ môn Monged Elneel của Sudan đột ngột ngã quỵ trên sân.

12 giờ trước

Ronaldo thắng giải không thuyết phục?

Chiến thắng của Cristiano Ronaldo ở hạng mục Cầu thủ hay nhất Trung Đông năm 2025 tại Globe Soccer Awards đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

12 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Nuno Espirito Santo West Ham

    Đọc tiếp

    Gio thi sao, Sergio Ramos? hinh anh

    Giờ thì sao, Sergio Ramos?

    20 phút trước 19:00 29/12/2025

    0

    Rời Monterrey ở tuổi 39, Sergio Ramos chưa nghĩ đến việc dừng lại. Anh vẫn muốn chơi bóng đỉnh cao, và thị trường mùa đông đang mở ra nhiều cánh cửa hơn người ta tưởng.

    Dembele bung no nhu Ronaldo hinh anh

    Dembele bùng nổ như Ronaldo

    20 phút trước 19:00 29/12/2025

    0

    Ousmane Dembele đang trải qua giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp khi năm 2025 khép lại với hàng loạt danh hiệu cá nhân lẫn tập thể.

    CDV Chelsea doi tra Garnacho cho MU hinh anh

    CĐV Chelsea đòi trả Garnacho cho MU

    20 phút trước 19:00 29/12/2025

    0

    Làn sóng chỉ trích hướng về Alejandro Garnacho tăng mạnh sau khi tiền vệ chạy cánh này có màn trình diễn gây thất vọng trong màu áo Chelsea.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý