West Ham sắp sa thải HLV Espirito Santo

Theo nguồn tin từ TEAMtalk, một số quan chức cấp cao tại West Ham United cho rằng CLB cần phải thay thế Nuno Espirito Santo sau chuỗi phong độ tồi tệ gần đây.

West Ham cho rằng cần phải thay thế Nuno Espírito Santo.

Vào tháng 9, West Ham bổ nhiệm HLV Espirito Santo theo bản hợp đồng ba năm, nhằm thay thế Graham Potter. Vào thời điểm được bổ nhiệm, Espirito Santo, người từng đạt được những thành tựu xuất sắc tại Nottingham Forest mùa trước, được xem là nhân tố có thể xoay chuyển tình thế tại sân London Stadium.

Thế nhưng, sau chuỗi trận khởi sắc ngắn ngủi, West Ham lại chơi tệ hai tháng qua. 7 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh, họ không thắng (thua 4 trận). Chiến thắng gần nhất của West Ham đến vào ngày 8/11.

Với kết quả tệ hại này, West Ham xếp ở vị trí 18, cách đội ở vị trí an toàn là Forest tới 5 điểm. West Ham cân nhắc mời Slaven Bilić trở lại. Huấn luyện viên người Croatia từng dẫn dắt West Ham từ năm 2015 đến 2017, gây ấn tượng nhờ cá tính và triết lý bóng đá độc đáo.

Vị HLV 57 tuổi chưa có đội bóng mới sau khi rời câu lạc bộ Al Fateh tại Saudi Pro League vào tháng 8/2024. Nếu HLV Espirito Santo bị sa thải, West Ham sẽ có tới 4 HLV khác nhau chỉ trong vòng 1 năm. Sau khi Julen Lopetegui bị sa thải hồi tháng 1, Graham Potter vào thay thế nhưng HLV người Anh cũng chỉ tại vị được 8 tháng.

